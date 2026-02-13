Aaj Ka Panchang 13 February 2026: आज है विजया एकादशी, जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 13 February 2026: हिन्दू पंचांग से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 13 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 13 फरवरी 2026 का पंचांग: फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत विश्वावसु 1947, माघ |आज है कुंभ संक्रांति| आज एकादशी तिथि 02:26 PM तक उपरांत द्वादशी | नक्षत्र मूल 04:12 PM तक उपरांत पूर्वाषाढ़ा | वज्र योग 03:23 AM तक, उसके बाद सिद्धि योग | करण बालव 02:26 PM तक, बाद कौलव 03:18 AM तक, बाद तैतिल |
आज है विजया एकादशी
आज विजया एकादशी है। फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस खास दिन पर भगवान विष्णु को पूजा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रीराम ने व्रत रखा था और इसके बाद ही उन्होंने लंकापति रावण को हराकर विजय की प्राप्ति की थी। इसी वजह से इस एकादशी का नाम विजया पड़ा। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। आज शुक्रवार है और आज का दिन मां लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस वजह से आज का दिन हर मायने में बहुत ही शभ है।
जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:18 ए एम से 06:10 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:44 ए एम से 07:01 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:11 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:07 पी एम से 06:33 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:10 पी एम से 07:27 पी एम
अमृत काल 09:08 ए एम से 10:54 ए एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 14 से 01:01 ए एम, फरवरी 14
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 11:12 ए एम से 12:35 पी एम
यमगण्ड 03:23 पी एम से 04:46 पी एम
गुलिक काल 08:25 ए एम से 09:48 ए एम
विडाल योग 07:01 ए एम से 04:12 पी एम
वर्ज्य 02:26 पी एम से 04:12 पी एम
दुर्मुहूर्त 09:15 ए एम से 10:00 ए एम, 12:58 पी एम से 01:42 पी एम
02:38 ए एम, फरवरी 14 से 04:22 ए एम, फरवरी 14
गण्ड मूल 07:01 ए एम से 04:12 पी एम
बाण मृत्यु - 03:58 ए एम, फरवरी 14 से पूर्ण रात्रि तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 07:01 ए एम
सूर्यास्त 06:10 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 04:53 ए एम, फरवरी 14
चन्द्रास्त 02:10 पी एम
पंचांग
तिथि एकादशी - 02:25 पी एम तक
नक्षत्र मूल - 04:12 पी एम तक
वज्र - 03:23 ए एम, फरवरी 14 तक
बालव - 02:25 पी एम तक
कौलव - 03:17 ए एम, फरवरी 14 तक
वार शुक्रवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य 07:01 ए एम से 08:25 ए एम
लाभ - उन्नति 08:25 ए एम से 09:48 ए एम
अमृत - सर्वोत्तम 09:48 ए एम से 11:12 ए एमवार वेला
शुभ - उत्तम 12:35 पी एम से 01:59 पी एम
चर - सामान्य 04:46 पी एम से 06:10 पी एम
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 09:22 पी एम से 10:59 पी एमकाल रात्रि
शुभ - उत्तम 12:35 ए एम से 02:11 ए एम, फरवरी 14
अमृत - सर्वोत्तम 02:11 ए एम से 03:48 ए एम, फरवरी 14
चर - सामान्य 03:48 ए एम से 05:24 ए एम, फरवरी 14
