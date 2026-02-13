Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang 13 February 2026: आज है विजया एकादशी, जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Feb 13, 2026 05:42 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Panchang 13 February 2026: हिन्दू पंचांग से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 13 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Aaj Ka Panchang, 13 फरवरी 2026 का पंचांग: फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत विश्वावसु 1947, माघ |आज है कुंभ संक्रांति| आज एकादशी तिथि 02:26 PM तक उपरांत द्वादशी | नक्षत्र मूल 04:12 PM तक उपरांत पूर्वाषाढ़ा | वज्र योग 03:23 AM तक, उसके बाद सिद्धि योग | करण बालव 02:26 PM तक, बाद कौलव 03:18 AM तक, बाद तैतिल |

आज है विजया एकादशी

आज विजया एकादशी है। फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस खास दिन पर भगवान विष्णु को पूजा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रीराम ने व्रत रखा था और इसके बाद ही उन्होंने लंकापति रावण को हराकर विजय की प्राप्ति की थी। इसी वजह से इस एकादशी का नाम विजया पड़ा। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। आज शुक्रवार है और आज का दिन मां लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस वजह से आज का दिन हर मायने में बहुत ही शभ है।

जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:18 ए एम से 06:10 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:44 ए एम से 07:01 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम

विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:11 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:07 पी एम से 06:33 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:10 पी एम से 07:27 पी एम

अमृत काल 09:08 ए एम से 10:54 ए एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 14 से 01:01 ए एम, फरवरी 14

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 11:12 ए एम से 12:35 पी एम

यमगण्ड 03:23 पी एम से 04:46 पी एम

गुलिक काल 08:25 ए एम से 09:48 ए एम

विडाल योग 07:01 ए एम से 04:12 पी एम

वर्ज्य 02:26 पी एम से 04:12 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:15 ए एम से 10:00 ए एम, 12:58 पी एम से 01:42 पी एम

02:38 ए एम, फरवरी 14 से 04:22 ए एम, फरवरी 14

गण्ड मूल 07:01 ए एम से 04:12 पी एम

बाण मृत्यु - 03:58 ए एम, फरवरी 14 से पूर्ण रात्रि तक

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय 07:01 ए एम

सूर्यास्त 06:10 पी एम

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय 04:53 ए एम, फरवरी 14

चन्द्रास्त 02:10 पी एम

पंचांग

तिथि एकादशी - 02:25 पी एम तक

नक्षत्र मूल - 04:12 पी एम तक

वज्र - 03:23 ए एम, फरवरी 14 तक

बालव - 02:25 पी एम तक

कौलव - 03:17 ए एम, फरवरी 14 तक

वार शुक्रवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

चर - सामान्य 07:01 ए एम से 08:25 ए एम

लाभ - उन्नति 08:25 ए एम से 09:48 ए एम

अमृत - सर्वोत्तम 09:48 ए एम से 11:12 ए एमवार वेला

शुभ - उत्तम 12:35 पी एम से 01:59 पी एम

चर - सामान्य 04:46 पी एम से 06:10 पी एम

रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

लाभ - उन्नति 09:22 पी एम से 10:59 पी एमकाल रात्रि

शुभ - उत्तम 12:35 ए एम से 02:11 ए एम, फरवरी 14

अमृत - सर्वोत्तम 02:11 ए एम से 03:48 ए एम, फरवरी 14

चर - सामान्य 03:48 ए एम से 05:24 ए एम, फरवरी 14

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

