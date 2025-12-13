Aaj Ka Panchang : चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 13 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
13 दिसंबर, शनिवार, शक संवत्: 22,मार्गशीर्ष, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 28, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 21, जमादि-उल्सानी, 1447 विक्रमी संवत पौष कृष्ण नवमी सायं 04.39 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि हस्त नक्षत्र, आयुष्मान योग प्रातः 11.16 मिनट तक पश्चात सौभाग्य योग, चन्द्रमा कन्या राशि में (दिन रात)।सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 05 बजकर (सूर्य उदय से पहले) 45 मिनट से।
सूर्योदय 07:05 ए एम
सूर्यास्त 05:26 पी एम
चन्द्रोदय 01:57 ए एम, दिसम्बर 14
चन्द्रास्त 01:07 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:16 ए एम से 06:10 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:43 ए एम से 07:05 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:36 पी एम
विजय मुहूर्त 01:59 पी एम से 02:40 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:23 पी एम से 05:50 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:48 पी एम
अमृत काल 01:41 ए एम, दिसम्बर 14 से 03:27 ए एम, दिसम्बर 14
निशिता मुहूर्त 11:48 पी एम से 12:43 ए एम, दिसम्बर 14
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:40 ए एम से 10:58 ए एम
यमगण्ड 01:33 पी एम से 02:51 पी एम
गुलिक काल 07:05 ए एम से 08:23 ए एम
विडाल योग पूरे दिन
वर्ज्य 03:06 पी एम से 04:52 पी एम
दुर्मुहूर्त 07:05 ए एम से 07:46 ए एम
बाण मृत्यु - 05:16 ए एम, दिसम्बर 14 से पूर्ण रात्रि तक, 07:46 ए एम से 08:28 ए एम
भद्रा 05:40 ए एम, दिसम्बर 14 से 07:06 ए एम, दिसम्बर 14