Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 13 December 2025 Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 13 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 13, 2025 04:45 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share

13 दिसंबर, शनिवार, शक संवत्: 22,मार्गशीर्ष, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 28, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 21, जमादि-उल्सानी, 1447 विक्रमी संवत पौष कृष्ण नवमी सायं 04.39 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि हस्त नक्षत्र, आयुष्मान योग प्रातः 11.16 मिनट तक पश्चात सौभाग्य योग, चन्द्रमा कन्या राशि में (दिन रात)।सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 05 बजकर (सूर्य उदय से पहले) 45 मिनट से।

सूर्योदय 07:05 ए एम

सूर्यास्त 05:26 पी एम

चन्द्रोदय 01:57 ए एम, दिसम्बर 14

चन्द्रास्त 01:07 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:16 ए एम से 06:10 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:43 ए एम से 07:05 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:36 पी एम

विजय मुहूर्त 01:59 पी एम से 02:40 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:23 पी एम से 05:50 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:48 पी एम

अमृत काल 01:41 ए एम, दिसम्बर 14 से 03:27 ए एम, दिसम्बर 14

निशिता मुहूर्त 11:48 पी एम से 12:43 ए एम, दिसम्बर 14

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 09:40 ए एम से 10:58 ए एम

यमगण्ड 01:33 पी एम से 02:51 पी एम

गुलिक काल 07:05 ए एम से 08:23 ए एम

विडाल योग पूरे दिन

वर्ज्य 03:06 पी एम से 04:52 पी एम

दुर्मुहूर्त 07:05 ए एम से 07:46 ए एम

बाण मृत्यु - 05:16 ए एम, दिसम्बर 14 से पूर्ण रात्रि तक, 07:46 ए एम से 08:28 ए एम

भद्रा 05:40 ए एम, दिसम्बर 14 से 07:06 ए एम, दिसम्बर 14

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
