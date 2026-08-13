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आज का पंचांग 13 अगस्त: श्रावण शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज, देखें पूजा-पाठ के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Today panchang 13 august 2026: आज सावन शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। देखें 13 अगस्त के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र और सबकुछ।

aaj ka panchang 13 august 2026
आज का पंचांग 13 अगस्त 2026

Aaj ka panchang 13 august 2026: आज 13 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि आती है। इस तरह से सावन शुक्ल पक्ष में श्रावण पूर्णिमा पड़ेगी। इस दिन रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। सावन भर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। कई भक्त सावन में नियम पूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। कुछ शिव भक्त पूरे सावन उपवास करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ सावन सोमवार व्रत रखते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं सावन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का पंचांग, देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

सूर्य और चंद्रमा का समय-

आज सू्र्योदय सुबह 06 बजकर 06 मिनट पर होगा। जबकि सूर्यास्त शाम 06 बजकर 57 मिनट पर होगा। चंद्रोदय 13 अगस्त की सुबह 06 बजकर 24 मिनट पर होगा और चंद्रास्त 13 अगस्त की शाम 07 बजकर 32 मिनट पर होगा।

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आज का पंचांग-

13 अगस्त, गुरुवार, शक संवत्: 22, श्रावण, (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 29, श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 29, सफर, 1448 विक्रमी संवत्: श्रावण शुक्ल प्रतिपदा तिथि रात्रि 08.42 मिनट तक, आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 06.07 मिनट तक पश्चात मघा रात्रि 04.39 मिनट तक, वरीयान योग दोपहर 12.17 मिनट तक पश्चात परिघ योग, चन्द्रमा कर्क राशि में प्रातः 06.07 मिनट तक उपरांत सिंह राशि।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारंभ।

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 बजे से सुबह 06:02 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:43 बजे से सुबह 06:40 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:24 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:20 बजे से शाम 05:18 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:10 बजे से रात 09:29 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- रात 09:10 बजे से रात 10:07 बजे तक।

अमृत काल- रात 10:53 बजे से देर रात 12:23 बजे तक।

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आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- दोपहर 03:44 बजे से शाम 05:32 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 06:40 बजे से सुबह 08:29 बजे तक।

आडल योग- सुबह 06:40 बजे से अगले दिन सुबह 01:08 बजे तक।

गुलिक काल- सुबह 10:18 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक।

वर्ज्य- दोपहर 01:52 बजे से दोपहर 03:22 बजे तक।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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