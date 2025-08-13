Aaj ka Panchang 13 August: बुधवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, देखें आज का पंचांग
Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Today panchang 13 August 2025: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 13 अगस्त, बुधवार, शक संवत्: 22, श्रावण (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29, श्रावण मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 18, सफर, 1447, विक्रमी संवत भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी प्रातः 06.37 बजे तक पश्चात पंचमी , चन्द्रमा मीन राशि में(दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक राहुकालम्। पंचक।
सूर्योदय- 05:49 ए एम
सूर्यास्त- 07:02 पी एम
चन्द्रोदय- 09:32 पी एम
चन्द्रास्त- 09:42 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:23 ए एम से 05:06 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 04:45 ए एम से 05:49 ए एम
विजय मुहूर्त- 02:38 पी एम से 03:31 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:02 पी एम से 07:24 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 07:02 पी एम से 08:07 पी एम
अमृत काल- 06:00 ए एम से 07:31 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 12:26 पी एम से 02:05 पी एम
यमगण्ड- 07:28 ए एम से 09:07 ए एम
गुलिक काल- 10:47 ए एम से 12:26 पी एम
वर्ज्य- 09:49 पी एम से 11:19 पी एम
पंचक- पूरे दिन