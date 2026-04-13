Panchang: 13 अप्रैल 2026 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 13 April 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 13 April 2026, 13 अप्रैल 2026 का पंचांग : आज के दिन वरूथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 13 अप्रैल, सोमवार, शक संवत् : 23 चैत्र (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 01, वैशाख मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 24 शव्वाल, 1447, विक्रमी संवत् : धनिष्ठा नक्षत्र शाम में 04:03 बजे तक फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा। शुभ योग सायं 05:17 मिनट तक पश्चात शुक्ल योग, बव करण। चंद्रमा कुंभ राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। सुबह में 07:34 बजे से 09:10 बजे तक राहुकालम्। आज पञ्चक पूरे दिन रहेगा।
एकादशी तिथि प्रारम्भ : अप्रैल 12 , 2026 की रात में 01:16 मिनट तक
एकादशी तिथि समाप्त: अप्रैल 13, 2026 की रात में 01:08 मिनट तक
जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:28 ए एम से 05:13 ए एम
प्रातः सन्ध्या 04:51 ए एम से 05:58 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:21 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:07 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:46 पी एम से 07:53 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, अप्रैल 14
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 07:34 ए एम से 09:10 ए एम
यमगण्ड 10:46 ए एम से 12:22 पी एम
गुलिक काल 01:58 पी एम से 03:34 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:47 पी एम से 01:39 पी एम, 03:21 पी एम से 04:12 पी एम
वर्ज्य 11:16 पी एम से 12:52 ए एम, अप्रैल 14
बाण मृत्यु - 09:10 ए एम तक
पञ्चक पूरे दिन
अग्नि - 09:10 ए एम से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 05:58 ए एम से 06:04 ए एम
शुभ मुहूर्त - 06:04 ए एम से 07:40 ए एम
रोग पञ्चक - 07:40 ए एम से 09:35 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:35 ए एम से 11:50 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 11:50 ए एम से 02:10 पी एम
अग्नि पञ्चक - 02:10 पी एम से 04:03 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:03 पी एम से 04:27 पी एम
रज पञ्चक - 04:27 पी एम से 06:44 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:44 पी एम से 09:03 पी एम
चोर पञ्चक - 09:03 पी एम से 11:22 पी एम
शुभ मुहूर्त - 11:22 पी एम से 01:08 ए एम, अप्रैल 14
रोग पञ्चक - 01:08 ए एम, अप्रैल 14 से 01:26 ए एम, अप्रैल 14
शुभ मुहूर्त - 01:26 ए एम, अप्रैल 14 से 03:08 ए एम, अप्रैल 14
मृत्यु पञ्चक - 03:08 ए एम, अप्रैल 14 से 04:35 ए एम, अप्रैल 14
अग्नि पञ्चक - 04:35 ए एम, अप्रैल 14 से 05:57 ए एम, अप्रैल 14
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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