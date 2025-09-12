आज का पंचांग 12 सितंबर: षष्ठी श्राद्ध आज, शुक्रवार के पंचांग से जानें पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj ka Panchang 11 September 2025: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 12 सितंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 21 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 28, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 19 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण पंचमी प्रातः 09.59 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि, भरणी नक्षत्र प्रातः 11.59 मिनट तक उपरांत कृतिका नक्षत्र, तैतिल करण, चंद्रमा मेष राशि में सायं 05.31 बजे तक उपरांत वृष राशि में।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। षष्ठी तिथि का श्राद्ध।
सूर्योदय- 06:05 ए एम
सूर्यास्त- 06:30 पी एम
चन्द्रोदय- 09:29 पी एम
चन्द्रास्त- 10:53 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:32 ए एम से 05:18 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:52 ए एम से 12:42 पी एम
विजय मुहूर्त- 02:21 पी एम से 03:11 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:30 पी एम से 06:53 पी एम
अमृत काल- 07:34 ए एम से 09:02 ए एम
रवि योग0 11:58 ए एम से अगले दिन सुबह 06:05 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 10:44 ए एम से 12:17 पी एम
यमगण्ड- 03:23 पी एम से 04:57 पी एम
आडल योग- 11:58 ए एम से अगले दिन सुबह 06:05 बजे तक।
विडाल योग- 06:05 ए एम से 11:58 ए एम
गुलिक काल- 07:38 ए एम से 09:11 ए एम