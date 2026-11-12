आज का पंचांग (12 नवंबर): आज गुरुवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें राहुकाल का समय
Panchang Today in hindi: आज 12 नवंबर 2026 का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अति उत्तम साबित होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है।
Aaj ka panchang 12 november: हिंदू पंचांग के अनुसार, आज 12 नवंबर 2026, गुरुवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। चंद्रमा दोपहर 02 बजकर 19 मिनट तक वृश्चिक राशि में रहेगा, फिर धनु राशि में गोचर करेगा। गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीली चीजें अर्पित करने और भोग लगाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जन्मकुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु को संतान, शिक्षा, भाग्य, धन और वैभव आदि का कारक माना जाता है। कहते हैं कि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होने पर इन क्षेत्रों से जुड़े अच्छे फलों की प्राप्ति होती है।
आज का पंचांग:
राहुकाल : दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक।
शुभ समय : दोपहर 12 बजे से दोपहर 01 बजकर 30 मिनट तक
सावधानी बरतें : अपराह्न 03 बजे से सायं 04 बजकर 30 मिनट तक
व्रत-त्योहार : जमादि उल्सानी ( मु.) मास प्रारंभ। गण्डमूल विचार।
पंचांग : 12 नवंबर, गुरुवार, शक संवत्: 21 कार्तिक (सौर)1948,
विक्रमी सं. 2083 : कार्तिक शुक्ल तृतीया सायं 06.10
मिनट तक, पंजाब पंचांग: 27, कार्तिक मा. प्रविष्टे 2083,
इस्लाम: 01 जमादि उल्सानी 1448
तिथि : सायं 06.10 मिनट पश्चात चतुर्थी तिथि।
चंद्र राशि : वृश्चिक में दोपहर 02.19 मिनट तक उपरांत धनु राशि। सूर्य : दक्षिणायन। शरद ऋतु।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: सुबह 6:41 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:29 बजे
चंद्रोदय: सुबह 09:26 बजे
चंद्रास्त: शाम 07:33 बजे
आज के शुभ मुहूर्त:
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:56 बजे से सुबह 05:48 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 02:36 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:29 बजे से शाम 05:55 बजे तक
आज दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
शुभ: सुबह 06:41बजे से सुबह 08:02 बजे तक।
चर: सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।
लाभ: दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:26 बजे तक।
अमृत (सर्वश्रेष्ठ): दोपहर 01:26 बजे से 02:47 बजे तक।
शुभ: शाम 04:08 बजे से शाम 05:29 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:47 बजे तक
यमगंड: सुबह 06:41 बजे से सुबह 08:02 बजे तक।
गुलिक काल : सुबह 09 बजे से सुबह 10:30 बजे तक
यमगंड : सुबह 06 बजे से सुबह 07:30 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान