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Aaj ka panchang 12 May 2026: आज लग रही है एकादशी तिथि, बड़ा मंगल भी आज, व्रत वाली अपरा एकादशी तिथि कब, पढ़ें पंचाग

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka panchang: आज ज्येष्ठ कृष्णपक्ष की दशमी तिथि है। इसके साथ ही आज ज्येष्ठ एकादशी तिथि आज से शुरू हो जाएगी।

Aaj ka panchang 12 May 2026: आज लग रही है एकादशी तिथि, बड़ा मंगल भी आज, व्रत वाली अपरा एकादशी तिथि कब, पढ़ें पंचाग

12 मई, मंगलवार, शक संवत् : 22 वैशाख (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 29 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 24 जिल्काद, 1447, विक्रमी संवत् : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 02.53 मिनट तक। विष्टि (भद्रा) करण दोपहर 02.53 मिनट तक। चंद्रमा कुंभ राशि में सायं 07.25 मिनट तक उपरांत मीन राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 02.53 मिनट तक। पंचक भी लगे हैं । आज ज्येष्ठ कृष्णपक्ष की दशमी तिथि है। विष्कुंभ योग भी आज बन रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही हनुमान जी की अराधना के लिए आज बड़ा मंगल भी है। इसके साथ ही आज ज्येष्ठ एकादशी तिथि आज से शुरू हो जाएगी। कृष्णपक्ष की एकादशी आज 12 मई को दिन में 2:53 बजे से शुरू होकर 13 मई को एक बजकर 31 मिनट तक रहेगी। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना से सुख-समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। इसे अचला तिथि के नाम से भी जाना जाता है।

एकादशी पर कौन से बन रहे हैं योग

अपरा एकादशी पर पर आयुष्मान और सौभाग्य योग फलदायी होगा। यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 12 मई की रात 01:18 बजे से 13 मई की रात 12: 18 बजे तक रहेगा। आयुष्मान योग 13 मई को सूर्योदय से शाम 05:46 बजे तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 11:09 बजे से रात 08:36 बजे तक रहेगा। दोनों योगों के प्रभाव से व्रतकर्ता को विशेष फल की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों को ज्येष्ठ कृष्णपक्ष एकादशी (अचला) व्रत के बारे में बताया। अचला व्रत का फल रहा कि पांडव महाभारत में विजयी रहे। मान्यता यह भी है कि ज्येष्ठ कृष्णपक्ष की एकादशी व्रत रखने से अपार धन-संपत्ति मिलती है।

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सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय और चन्द्रास्त

सूर्योदय – सुबह 05:32

सूर्यास्त – शाम 07:03

चन्द्रोदय – रात 02:52, 13 मई

चन्द्रास्त – दोपहर 02:17

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शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त 05:02 सुबह से 05:38 सुबह

प्रातः सन्ध्या 05:20 से 06:13शाम तक

अभिजित मुहूर्त 01:17 दोपहर से 02:18 दोपहर तक

विजय मुहूर्त 04:19 दोपहर से 05:19 शाम

गोधूलि मुहूर्त 09:20 रात से 09:38 रात तक

सायाह्न सन्ध्या 09:22 शाम से 10:15 शाम तक

10:00 सुबह से 11:54 सुबह

गुलिक काल 01:47 शाम तक से 03:41

विडाल योग 06:13 सुबह से 09:47 रात तक

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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