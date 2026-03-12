Aaj ka panchang 12 march 2026:आज चैत्र मास की नवमी तिथि, जानें राहुकाल और मूल नक्षत्र का समय
Panchang 12 March 2026: 12 मार्च 2026, गुरुवार के दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। आज गुरुवार है, गुरु वार को ब्रहस्पति देव की पूजा होती हैं। गुरुवार व्रत रखते हैं , तो केले के पेड़ की पूजा और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है।
Panchang 12 March 2026: 12 मार्च 2026, गुरुवार के दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। आज गुरुवार है, गुरु वार को ब्रहस्पति देव की पूजा होती हैं। गुरुवार व्रत रखते हैं , तो केले के पेड़ की पूजा और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। आज मूल नक्षत्र भी है, जो रात तक रहेगा। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के मूल शांत कराए जाते हैं। अगर मूल नक्षत्र के कारण बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को ही मूल नक्षत्र कहा जाता है। दिन में जब भी यह नक्षत्र चल रहे हों और इस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो तो मूल शांति करवाई जाती है। मूल नक्षत्र में अलग-अलग नक्षत्र होते हैं। इसलिए कुंडली को दिखाकर किसी योग्य ज्योतिष से इसके बारे में जानकारी लें। मूल नक्षत्र को , सतैसा या गण्डात कहा जाता है। जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। इसलिए इसकी शांति कराना जरूरी है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र रात 12.44 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा।
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार 12 मार्च, गुरुवार, शक संवत्: 21,फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29, फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 22, रमजान, 1447 विक्रमी संवत्: चैत्र कृष्ण नवमी तिथि रात्रि 06.30 मिनट तक है, इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। (सूर्य उदय से पहले) पश्चात दशमी तिथि, मूल नक्षत्र रात्रि 12.44 मिनट तक पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सिद्धि योग प्रातः 09.59 मिनट तक पश्चात व्यतिपात योग, चंद्रमा धनु राशि में (दिन रात)। सूर्य उत्तरायण। आज राहुकाल दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक रहेगा। गण्डमूल रात्रि 12.44 मिनट तक रहेगा।
आज का शुभ मुहूर्त - 12 मार्च 2026
अभिजीत मुहूर्त- 12:00 − 12:47
ब्रह्रा मुहूर्त- 05:14 से 06:02 तक
गोधूलि मुहूर्त: 06:45 से 07:09 तक
विजय मुहूर्त- 02:48 से 03:36 तक
चंद्रमा और सूर्य का समय - 12 मार्च 2026
सूर्योदय का समय- 06:29
सूर्यास्त का समय- 18:18
चन्द्रोदय- 01:28
चन्द्रास्त- 12:09
आज का अशुभ मुहूर्त - 12 मार्च 2026
गुलिक काल: 09:26 − 10:55
यमगण्ड: 06:29 − 07:57
राहुकाल: 13:52 − 15:21
