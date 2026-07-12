आज का पंचांग 12 जुलाई: रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आज, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूजा का समय
आज का पंचांग 12 जुलाई 2026: आज रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन है, जिससे भगवान शिव की पूजा का विशेष संयोग बना है। इस दिन प्रदोष काल और रात्रि में शिव पूजन, जलाभिषेक और मंत्र जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है।
Aaj Ka Panchang 12 July 2026: 12 जुलाई, रविवार, शक संवत् : 21 आषाढ़ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 28 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 26 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात्रि 10.31 मिनट तक। मृगशीर्ष नक्षत्र, वृद्धि योग रात्रि 08.06 मिनट तक पश्चात ध्रुव योग, गर करण। चंद्रमा वृष राशि में सायं 07.07 मिनट तक उपरांत मिथुन राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 10.31 मिनट से। प्रदोष व्रत। मास शिवरात्रि व्रत।
प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत आज
आज यानी 12 जुलाई को भगवान शिव की पूजा के लिए खास संयोग बना है। इस बार एक ही दिन रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि मनाई जा रही है। ऐसा तिथियों के समय में बदलाव की वजह से हुआ है। रविवार को दिन में त्रयोदशी तिथि रहने से प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। वहीं, शाम के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है, इसलिए इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी मनाई जा रही है। इसी कारण दोनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं।
प्रदोष व्रत हर महीने त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। रविवार को पड़ने की वजह से इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन की परेशानियां कम होती हैं।
वहीं, मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और रात में भगवान शिव का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करते हैं। साथ ही ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप भी किया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ते हैं तो शिव पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शाम को प्रदोष काल में और रात में शिवरात्रि के समय भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं।
सूर्योदय 06:00 ए एम
सूर्यास्त 09:52 पी एम
चन्द्रोदय 04:17 ए एम, जुलाई 13
चन्द्रास्त 08:37 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:55 ए एम से 05:28 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:11 ए एम से 06:00 ए एम
अभिजित मुहूर्त 01:24 पी एम से 02:28 पी एम
विजय मुहूर्त 04:35 पी एम से 05:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 09:50 पी एम से 10:06 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 09:52 पी एम से 10:41 पी एम
अमृत काल 06:25 पी एम से 07:49 पी एम
निशिता मुहूर्त 01:40 ए एम, जुलाई 13 से 02:13 ए एम, जुलाई 13
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 07:53 पी एम से 09:52 पी एम
यमगण्ड 01:56 पी एम से 03:55 पी एम
आडल योग 02:11 ए एम, जुलाई 13 से 06:01 ए एम, जुलाई 13
विडाल योग 06:00 ए एम से 02:11 ए एम, जुलाई 13
गुलिक काल 05:54 पी एम से 07:53 पी एम
दुर्मुहूर्त 07:45 पी एम से 08:48 पी एम
वर्ज्य 09:56 ए एम से 11:20 ए एम
भद्रा 06:59 पी एम से 05:09 ए एम, जुलाई 13
बाण रोग - 03:39 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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