Aaj Ka Panchang : आज के पंचांग से जानें सोमवार- 12 जनवरी के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 12 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 12, 2026 06:39 am IST
Aaj Ka Panchang 12 January 2026: 12 जनवरी, सोमवार, शक संवत्: 22 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 22 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत् : माघ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 12.43 बजे तक पश्चात दशमी तिथि, धृति योग सायं 06.12 बजे तक पश्चात शूल योग, गर करण, चंद्रमा तुला राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.01 मिनट से।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:44 पी एम

चन्द्रोदय 02:33 ए एम, जनवरी 13

चन्द्रास्त 12:35 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:50 पी एम

विजय मुहूर्त 02:14 पी एम से 02:56 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:41 पी एम से 06:08 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:44 पी एम से 07:05 पी एम

अमृत काल 11:14 ए एम से 01:01 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, जनवरी 13 से 12:57 ए एम, जनवरी 13

राहुकाल 08:34 ए एम से 09:52 ए एम

यमगण्ड 11:11 ए एम से 12:29 पी एम

आडल योग 07:15 ए एम से 09:05 पी एम

विडाल योग 09:05 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 13

गुलिक काल 01:48 पी एम से 03:07 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:50 पी एम से 01:32 पी एम

वर्ज्य 03:23 ए एम, जनवरी 13 से 05:11 ए एम, जनवरी 13 02:56 पी एम से 03:38 पी एम

बाण मृत्यु - 04:06 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 01:59 ए एम, जनवरी 13 से 07:15 ए एम, जनवरी 13

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
