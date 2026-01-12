Aaj Ka Panchang : आज के पंचांग से जानें सोमवार- 12 जनवरी के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 12 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 12 January 2026: 12 जनवरी, सोमवार, शक संवत्: 22 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 22 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत् : माघ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 12.43 बजे तक पश्चात दशमी तिथि, धृति योग सायं 06.12 बजे तक पश्चात शूल योग, गर करण, चंद्रमा तुला राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.01 मिनट से।
सूर्योदय 07:15 ए एम
सूर्यास्त 05:44 पी एम
चन्द्रोदय 02:33 ए एम, जनवरी 13
चन्द्रास्त 12:35 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:50 पी एम
विजय मुहूर्त 02:14 पी एम से 02:56 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:41 पी एम से 06:08 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:44 पी एम से 07:05 पी एम
अमृत काल 11:14 ए एम से 01:01 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, जनवरी 13 से 12:57 ए एम, जनवरी 13
आज के शुभ मुहूर्त-
राहुकाल 08:34 ए एम से 09:52 ए एम
यमगण्ड 11:11 ए एम से 12:29 पी एम
आडल योग 07:15 ए एम से 09:05 पी एम
विडाल योग 09:05 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 13
गुलिक काल 01:48 पी एम से 03:07 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:50 पी एम से 01:32 पी एम
वर्ज्य 03:23 ए एम, जनवरी 13 से 05:11 ए एम, जनवरी 13 02:56 पी एम से 03:38 पी एम
बाण मृत्यु - 04:06 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा 01:59 ए एम, जनवरी 13 से 07:15 ए एम, जनवरी 13