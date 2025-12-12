Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Aaj ka panchang 12 december: आज अष्टमी 2.57 बजे तक, फिर नवमी, शुक्र तारा अस्त,पढ़ें मुहूर्त, शुक्रवार महालक्ष्मी उपाय

Aaj ka panchang 12 december: आज अष्टमी 2.57 बजे तक, फिर नवमी, शुक्र तारा अस्त,पढ़ें मुहूर्त, शुक्रवार महालक्ष्मी उपाय

संक्षेप:

Aaj ka panchang, 12 दिसंबर 2025 को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 2 बजे तक है, इसके बाद नवमी तिथि लगेगी। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और प्रीति योग का संयोग बन रहा है।   

Dec 12, 2025 05:59 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
2 दिसंबर 2025 को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 2 बजे तक है, इसके बाद नवमी तिथि लगेगी। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और प्रीति योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:35 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:58 − 12:14 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। शुक्र पूर्व में अस्त रात्रि 02.10 मिनट पर अस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि शुक्र का तारा अस्त होने से शादी विवाह पर विराम लग जाता है।

12 दिसंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 21 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 27 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 20 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण अष्टमी दोपहर 02.57 बजे तक पश्चात नवमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्योदय पूर्व 05.50 बजे तक, कौलव करण, चंद्रमा सिंह राशि में प्रातः 10.21 बजे तक उपरांत कन्या राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। रुक्मणि अष्टमी। अष्टका श्राद्ध।

शुक्रवार महालक्ष्मी उपाय
शुक्रवार की सुबह स्नान कर मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शाम के समय पान के पत्ते पर कपूर व लौंग अर्पित करें।

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें।

सफेद गाय को रोटी खिलाएं

सफेद वस्त्र पहनें।

घर को साफ स्वच्छ रखे।

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त दिसम्बर 11 को 29:14+ बजे से दिसम्बर 11 को 30:09+ बजे

प्रातः सन्ध्या दिसम्बर 11 को 29:41+ बजे से 07:03

अभिजित मुहूर्त 11:52 से 12:34

विजय मुहूर्त 13:56 से 14:37

गोधूलि मुहूर्त 17:20 से 17:48

सायाह्न सन्ध्या 17:23 से 18:45

अमृत काल 22:04 से 23:47

निशिता मुहूर्त 23:46 से 24:41+

अशुभ समय

राहुकाल 10:56 से 12:13

यमगण्ड 14:48 से 16:05

आडल योग 07:03 से 29:50+

विडाल योग 29:50+ से 31:04+

गुलिक काल 08:21 से 09:38

दुर्मुहूर्त 09:07 से 09:48

वर्ज्य 11:42 से 13:25

12:34 से 13:15

बाण रोग - 29:39+ तक

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
