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आज का पंचांग 12 अगस्त: आज हरियाली अमावस्या पर स्नान-दान के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Today panchang 12 august 2026, Hariyali amavasya: आज सावन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जिसे सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है। देखें आज का पंचांग।

Today panchang 12 august 2026
आज का पंचांग 12 अगस्त 2026

Aaj ka panchang 12 august 2026, हरियाली अमावस्या स्नान-दान मुहूर्त 2026: आज 12 अगस्त को श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इसे हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान और दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस बार सालों बाद हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और अमावस्या पर सभी कार्य बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे।

सूर्य और चंद्रमा का समय:

12 अगस्त को सूर्योदय सुबह 05 बजकर 48 मिनट पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम 07 बजकर 03 मिनट है। आज अमावस्या तिथि के कारण चंद्रोदय मान्य नहीं रहेगा और चंद्रास्त शाम 06 बजकर 55 मिनट पर होगा।

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आज का पंचांग:

12 अगस्त, बुधवार, शक संवत् : 21, श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 28,श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 28, सफर, 1448, विक्रमी संवत्: श्रावण कृष्ण अमावस्या तिथि रात्रि 11.07 मिनट तक पश्चात प्रतिपदा तिथि, पुष्य नक्षत्र प्रातः 08 बजे तक पश्चात आश्लेषा नक्षत्र, व्यतिपात योग अपराह्न 03.26 मिनट तक पश्चात वरीयान योग, चतुष्पद करण, चन्द्रमा कर्क राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। श्रावण (हरियाली) अमावस।

आज हरियाली अमावस्या पर स्नान-दान के शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:23 बजे से सुबह 06:01 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:42 बजे से सुबह 06:39 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं

विजय मुहूर्त- शाम 04:21 बजे से शाम 05:19 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:11 बजे से रात 09:30 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- रात 09:11 बजे से रात 10:08 बजे तक।

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आज हरियाली अमावस्या पर बन रहे ये अशुभ मुहूर्त:

राहुकाल- दोपहर 01:55 बजे से दोपहर 03:44 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 08:28 बजे से सुबह 10:17 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:24 बजे तक।

गुलिक काल- दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 01:55 बजे तक।

वर्ज्य- शाम 04:17 बजे से शाम 05:45 बजे तक।

आज का दिशाशूल:

आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिशाशूल की दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर यात्रा करना अति आवश्यक हो तो ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर यात्रा की जा सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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