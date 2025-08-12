Aaj ka panchang 12 August 2025 Tuesday today panchang Kajari Teej and bahula chauth shubh ashubh muhurat Aaj ka Panchang 12 August: कजरी तीज और बहुला चौथ व्रत आज, देखें मंगलवार के पूजन मुहू्र्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj ka Panchang 12 August: कजरी तीज और बहुला चौथ व्रत आज, देखें मंगलवार के पूजन मुहू्र्त

Aaj ka panchang 12 August 2025: आज कजरी तीज व बहुला चौथ व्रत दोनों एक ही दिन है। जानें आज 12 अगस्त को बनने वाले पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल का समय।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 05:14 AM
Aaj ka Panchang 12 August: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 12 अगस्त, मंगलवार, शक संवत् : 21 श्रावण (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 28 श्रावण मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 17 सफर, 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण तृतीया प्रातः 08.41 मिनट तक। धृति योग,विष्टि (भद्रा) करण प्रातः 08.41 मिनट तक। चंद्रमा कुंभ राशि में प्रातः 06.11 मिनट तक उपरांत मीन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08.41 मिनट तक। अंगारकी श्रीगणेश (बहुला) चतुर्थी व्रत। कज्जली तीज। पंचक।

सूर्योदय- 05:49 ए एम

सूर्यास्त- 07:03 पी एम

चन्द्रोदय- 08:59 पी एम

चन्द्रास्त- 08:38 ए एम

ये भी पढ़ें:आज मेष से लेकर मीन राशि वालों का कैसा रहेगा दिन? जानें पंडित जी से

आज के अशुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:23 ए एम से 05:06 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 04:44 ए एम से 05:49 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:38 पी एम से 03:31 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:03 पी एम से 07:25 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 03:45 पी एम से 05:24 पी एम

यमगण्ड- 09:07 ए एम से 10:47 ए एम

गुलिक काल- 12:26 पी एम से 02:05 पी एम

भद्रा- 05:49 ए एम से 08:40 ए एम

पंचक- पूरे दिन

