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Aaj ka panchang 12 april:आज वैशाख मास की दशमी तिथि, कल रखा जाएगा एकादशी व्रत, आज से पंचक शुरू

Apr 12, 2026 06:42 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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आज वैशाख मास की दशमी तिथि, एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो दशमी युक्त एकादशी ना रखें, आज पंचक भी शुरू हो रहे हैं। यहां पढ़ें आज का पंचांग 

Aaj ka panchang 12 april:आज वैशाख मास की दशमी तिथि, कल रखा जाएगा एकादशी व्रत, आज से पंचक शुरू

आज वैशाख मास की दशमी तिथि है। आज वैशाख कृष्ण दशमी तिथि आज रात 01.17 मिनट तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। एकादशी का व्रत कल 13 अप्रैल को रखा जाएगा। इसलिए आज एकादशी का व्रत ना रखें आपको बता दें कि वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, लेकिन देर रात के बाद शनि की कुंभ राशि में आएंगे। शनि की कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु साथ रहेगें। चंद्र राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। इसके अलावा आज धनिष्ठा नक्षत्र, वणिज योग रहेगा। आज से पंचक भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए पंचक का शुभ कार्य करते समय खास ध्यान रखना है। पंचक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आने वाले 5 दिनों तक पंचक रहेगा।

वैशाख माह क एकादशी कब- 13 अप्रैल को सुबह 06 बजे

एकादशी तिथि का समापन 14 अप्रैल को सुबह 06 बजे

वरुथिनी एकादशी पर पूजा करने का समय

सुबह 06:04 से 07:39 बजे तक

09:14 से 10:50 बजे तक,

दोपहर 02 से शाम 06:46 बजे तक

ये भी पढ़ें:वरुथिनी एकादशी 2026: कब रखें व्रत? जानें सही तारीख, पारण समय और नियम

12 अप्रैल, रविवार, शक संवत् : 22 चैत्र (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 30 चैत्र मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 23 शव्वाल, 1447, विक्रमी संवत् : धनिष्ठा नक्षत्र, साध्य योग सायं 06.16 मिनट तक पश्चात शुभ योग, वणिज करण। चंद्रमा मकर राशि में रात्रि 03.05 मिनट तक उपरांत कुंभ राशि में।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.58 मिनट से रात्रि 01.17 मिनट तक। पंचक प्रारंभ रात्रि 03.45 मिनट से।

इस सप्ताह कब-कब रहेगा राहु काल

राहुकाल के समय शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यहां देखें, कब-कब रहेगा राहुकाल

12 अप्रैल रविवार: 5:09 PM – 6:45 PM

13 अप्रैल सोमवार: 7:34 AM – 9:10 AM

14 अप्रैल मंगलवार: 3:34 PM – 5:10 PM

15 अप्रैल बुधवार: 12:21 PM – 1:58 PM

16 अप्रैल गुरुवार: 1:57 PM – 3:33 PM

17 अप्रैल शुक्रवार : 10:44 AM – 12:21 PM

18 अप्रैल शनिवार: 9:06 AM – 10:43 AM

आज का शुभ मुहूर्त - 12 अप्रैल 2026

अभिजीत मुहूर्त- 11:50-12:39 तक

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय -12 अप्रैल 2026

सूर्योदय का समय-06:00

सूर्यास्त का समय- 18:29

ये भी पढ़ें:वरुथिनी एकादशी पर इन 10 चीजों का करे दान, मिलेगा अक्षय पुण्य

चन्द्रोदय- 02:23

चन्द्रास्त- 13:41

आज का अशुभ मुहूर्त - 12 अप्रैल 2026

गुलिक काल: :15:22 − 16:55

यमगण्ड: 12:14 − 13:48

ये भी पढ़ें:वरुथिनी एकादशी व्रत में दशमी को 10, एकादशी को 11, द्वादशी को 12 कामों को त्यागें
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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