आज का पंचांग 11 सितंबर: चतुर्थी श्राद्ध आज, गुरुवार के पंचांग से देखें पूजन मुहूर्त व राहुकाल टाइमिंग
Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj ka Panchang 11 September: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 11 सितंबर, गुरुवार, शक संवत्: 20,भाद्रपद, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 27, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082। इस्लाम: 18,रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत आश्विन कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12.46 मिनट तक। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 01.58 मिनट, चन्द्रमा मेष राशि में (दिन रात)।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। चतुर्थी श्राद्ध दोपहर 12. 46 मिनट से पूर्व। पंचमी श्राद्ध दोपहर 12.46 मिनट के बाद। गण्डमूल दोपहर 01.58 मिनट तक।
सूर्योदय- 06:04 ए एम
सूर्यास्त- 06:31 पी एम
चन्द्रोदय- 08:45 पी एम
चन्द्रास्त- 09:43 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:32 ए एम से 05:18 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:53 ए एम से 12:42 पी एम
विजय मुहूर्त-02:22 पी एम से 03:12 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:31 पी एम से 06:54 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 06:31 पी एम से 07:40 पी एम
अमृत काल- 07:23 ए एम से 08:51 ए एम
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:04 ए एम से 01:58 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 01:51 पी एम से 03:24 पी एम
यमगण्ड- 06:04 ए एम से 07:37 ए एम
गुलिक काल- 09:11 ए एम से 10:44 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:13 ए एम से 11:03 ए एम