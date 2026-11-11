आज का पंचांग (11 नवंबर): भाई दूज आज, देखें तिलक करने के शुभ और चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल भी
Bhai dooj tilak shubh muhurat: आज भाई दूज है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनके खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हैं। देखें तिलक करने के शुभ मुहूर्त।
Today panchang 11 November 2026: हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। कहते हैं कि भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है और बहन से तिलक करवाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। इस त्योहार की कहानी यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। इस साल भाई दूज 11 नवंबर 2026, बुधवार को है। कहा जाता है कि भाई दूज का तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए।
भाई दूज पर बुधवार का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की विधिपूर्वक पूजा करने से संकटों से रक्षा होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पढ़ें आज का पंचांग और तिलक करने का शुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय: सुबह 6:40 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:29 बजे
चंद्रोदय: सुबह 8:31 बजे
चंद्रास्त: शाम 6:42 बजे
राहुकाल : दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक ।
शुभ समय : प्रातः10.30 मिनट से 12 बजे तक।
सावधानी बरतें : दोपहर 12 बजे से अपराह्न 03 बजे तक।
व्रत-त्योहार : चंद्र दर्शन। भाई दूज। विश्वकर्मा पूजन। चित्रगुप्त पूजा।
आज का पंचांग :
11 नवंबर, बुधवार, शक संवत्: 20 कार्तिक (सौर) 1948। विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल द्वितीया अपराह्न 03.54 मिनट तक। पंजाब पंचांग: 26 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 30 जमादि उल्लावल 1448। तिथि : अपराह्न 03.54 मिनट के बाद तृतीया तिथि। चंद्र राशि : वृश्चिक राशि में (दिन-रात)। सूर्य : दक्षिणायन। शरद ऋतु।
भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त:
भाई को तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1:07 बजे से दोपहर 3:20 बजे के बीच रहेगा।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:56 बजे से सुबह 05:48 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:37 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:31 बजे से शाम 05:57 बजे तक।
अमृत काल: सुबह 04:32 बजे से अगले दिन सुबह 06:18 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से अगले दिन सुबह 12:32 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 06:41 बजे से सुबह 11:38 बजे तक।
अमृत सिद्धि योग : सुबह 06:41 बजे से सुबह 11:38 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक।
यमगण्ड: सुबह 08:02 बजे से सुबह 09:23 बजे तक।
गुलिक काल: सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक।
गण्ड मूल: सुबह 11:38 बजे से अगले दिन सुबह 06:42 बजे तक।
आडल योग: सुबह 06:41 बजे से सुबह 11:38 बजे तक।
आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ: सुबह 06:40 बजे से सुबह 08:01 बजे तक।
अमृत: सुबह 08:01 बजे से सुबह 09:22 बजे तक।
शुभ: सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान