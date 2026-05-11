Aaj Ka Panchang 11 May 2026: जानें आज की तिथि, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और ग्रहों की स्थिति

Aaj Ka Panchang 11 May 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 11 May 2026, आज का पंचांग: आज का दिन दिखने में सामान्य लग सकता है, लेकिन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कोई काम, जरूरी जवाब, पेमेंट, डॉक्यूमेंट या घर की जिम्मेदारी काफी समय से अटकी हुई थी तो आज उसे थोड़ा शांत दिमाग से संभालने का मौका मिल सकता है।

आज जल्दबाजी के बजाय आराम से और सही तरीके से काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जो काम धीरे लेकिन सही तरीके से होगा, वह बाद में दोबारा सुधारने की जरूरत कम देगा।

तिथि आज दिन की शुरुआत कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि से होगी। दोपहर 3 बजकर 24 मिनट के बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी।

दिन का पहला हिस्सा थोड़ा गंभीर और अंदर ही अंदर सोचने वाला रह सकता है। सुबह के समय भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।

दोपहर बाद का समय ज्यादा आसान और कामकाज के लिए बेहतर महसूस होगा। जो काम अटका हुआ था, उसमें धीरे-धीरे राहत मिल सकती है।

नक्षत्र आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र ऐसी चीजों पर ध्यान दिलाता है जिन्हें सुधारने या ठीक करने की जरूरत हो।

आज पढ़ाई, प्लानिंग, हेल्थ रूटीन या किसी जरूरी फैसले पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। कई बार थोड़ा दूरी बनाकर देखने से चीजें ज्यादा साफ समझ आती हैं और आज ऐसा महसूस हो सकता है।

योग आज इंद्र योग बना हुआ है। यह योग मेहनत और सही दिशा में काम करने के लिए अच्छा माना जाता है।

आज आलस करने के बजाय ध्यान लगाकर काम करना ज्यादा फायदा देगा। जितना सीधा और साफ तरीका रखेंगे, उतना कम तनाव रहेगा।

करण आज दोपहर 3 बजकर 25 मिनट तक गरिज करण रहेगा। इसके बाद वणिज करण शुरू होगा।

दिन का पहला हिस्सा मेहनत और जिम्मेदारियों वाले कामों के लिए अच्छा रहेगा। वहीं शाम के बाद प्लानिंग, छोटे फैसले और काम को व्यवस्थित करने में आसानी महसूस हो सकती है।

सूर्योदय और सूर्यास्त आज सूर्योदय सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर होगा। सूर्यास्त शाम 6 बजकर 54 मिनट पर रहेगा।

दिन में जरूरी काम निपटाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

ग्रहों की स्थिति सूर्य अभी मेष राशि में हैं और चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे आज का माहौल थोड़ा प्रैक्टिकल और सोच-समझकर फैसले लेने वाला रहेगा।

आज भावनाओं में बहने के बजाय चीजों को सही तरीके से समझने की जरूरत ज्यादा रहेगी।

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 4:15 बजे से 5:03 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक

अमृत काल – शाम 6:04 बजे से 7:42 बजे तक

इन समय में पूजा, ध्यान, जरूरी योजना या शांत दिमाग से फैसले लेना अच्छा माना जाता है।

अशुभ समय राहुकाल – सुबह 7:17 बजे से 8:57 बजे तक

यमगंड – सुबह 10:36 बजे से 12:17 बजे तक

गुलिक काल – दोपहर 1:58 बजे से 3:38 बजे तक

इन समय में नए और बहुत जरूरी काम शुरू करने से बचना बेहतर रहेगा।

व्रत और त्योहार आज कोई बड़ा व्रत या त्योहार नहीं है। लेकिन दिन की खास बात यह है कि आज पुराने कामों को सुलझाने, सुधार करने और चीजों को सही दिशा देने के लिए अच्छा समय माना जा रहा है।