Aaj Ka Panchang : आज के पंचांग से जानें रविवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 11 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 11 January 2026: 11 जनवरी, रविवार, शक संवत्: 21 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 28 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 21 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण अष्टमी तिथि प्रातः 10.21 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, चित्रा नक्षत्र सायं 06.12 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र, सुकर्मा योग सायं 05.27 मिनट तक पश्चात धृति योग, कौलव करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्।
सूर्योदय 07:15 ए एम
सूर्यास्त 05:43 पी एम
चन्द्रोदय 01:38 ए एम, जनवरी 12
चन्द्रास्त 12:04 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:08 पी एम से 12:50 पी एम
विजय मुहूर्त 02:14 पी एम से 02:56 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:40 पी एम से 06:08 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:43 पी एम से 07:04 पी एम
अमृत काल 11:07 ए एम से 12:53 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, जनवरी 12 से 12:56 ए एम, जनवरी 12
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 04:24 पी एम से 05:43 पी एम
यमगण्ड 12:29 पी एम से 01:48 पी एम
आडल योग 07:15 ए एम से 08:42 ए एम
दुर्मुहूर्त 04:19 पी एम से 05:01 पी एम, 06:12 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 12
गुलिक काल 03:06 पी एम से 04:24 पी एम
वर्ज्य 12:28 ए एम, जनवरी 12 से 02:16 ए एम, जनवरी 12
बाण रोग - 04:33 पी एम तक