Aaj Ka Panchang : चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 11 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
11 दिसंबर, गुरुवार, शक संवत्: 20,मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 26, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 19, जमादि-उल्सानी, 1447 विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण सप्तमी दोपहर 01.58 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 03.56 मिनट तक पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विष्कुम्भ योग प्रातः 11.40 मिनट तक पश्चात प्रीति योग, चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्।
सूर्योदय 07:04 ए एम
सूर्यास्त 05:25 पी एम
चन्द्रोदय 12:08 ए एम, दिसम्बर 12
चन्द्रास्त 12:11 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:15 ए एम से 06:09 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:42 ए एम से 07:04 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:54 ए एम से 12:35 पी एम
विजय मुहूर्त 01:58 पी एम से 02:39 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:50 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:47 पी एम
अमृत काल 09:12 पी एम से 10:53 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:42 ए एम, दिसम्बर 12
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 01:32 पी एम से 02:50 पी एम
यमगण्ड 07:04 ए एम से 08:21 ए एम
आडल योग 03:55 ए एम, दिसम्बर 12 से 07:04 ए एम, दिसम्बर 12
दुर्मुहूर्त 10:31 ए एम से 11:12 ए एम
गुलिक काल 09:39 ए एम से 10:57 ए एम 02:39 पी एम से 03:21 पी एम
वर्ज्य 11:08 ए एम से 12:49 पी एम
बाण रोग - 06:03 ए एम, दिसम्बर 12 से पूर्ण रात्रि तक