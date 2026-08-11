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आज का पंचांग 11 अगस्त: आज सावन शिवरात्रि पर भद्रा, शिवजी के जलाभिषेक के बन रहे ये मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Today sawan shivratri panchang 11 august 2026: आज सावन शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन शिव भक्त भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए शिवालयों में आते हैं और वहां का नजारा देखने लायक होता है। देखें आज सावन शिवरात्रि पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

sawan shivratri aaj ka panchang 11 august 2026
आज का पंचांग सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026

Sawan Shivratri muhurat 2026, aaj ka panchang 11 अगस्त: आज 11 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन सावन शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। सावन शिवरात्रि के दिन कावड़ जल चढ़ता है। इस दिन शिवालयों में शिव दर्शन और जलाभिषेक केलिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर विधि-विधान से शिव जी का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन और जलाभिषेक करने वाले हैं, तो यहां देखें शुभ-अशुभ मुहूर्त।

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आज का पंचांग 11 अगस्त 2026:

11, अगस्त, मंगलवार, शक संवत् : 20 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 27 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 27 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 01.54 मिनट तक। व्यतिपात योग, विष्टि (भद्रा) करण अपराह्न 03.25 मिनट तक। चंद्रमा कर्क राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा अपराह्न 03.25 मिनट तक। श्रावण शिवरात्रि व्रत।

सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया:

इस बार सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है। भद्राकाल में शिव जी के पूजन और जलाभिषेक की मनाही होती है। हालांकि शुभ मुहूर्त का विचार करके पूजा-पाठ या मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। देखें सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक मुहूर्त।

सूर्य और चंद्रमा का समय-

आज 11 अगस्त को सूर्योदय सुबह 05:48 बजे और सूर्यास्त शाम 07:04 बजे होगा। चंद्रोदय का समय 12 अगस्त को सुबह 03 बजकर 51 मिनट पर होगा और चंद्रास्त शाम 06 बजकर 12 मिनट पर होगा।

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आज सावन शिवरात्रि पर पूजन के शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:23 बजे से सुबह06:00 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:41 बजे से सुबह 06:38 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 1:26 बजे से दोपहर 02:25 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:21 बजे से शाम 05:20 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:13 बजे से रात 09:32 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- रात 09:13 बजे से रात 10:10 बजे तक।

अमृत काल- रात 10:40 बजे से अगले दिन सुबह 12:07 बजे तक।

आज सावन शिवरात्रि पर पूजन के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- शाम 05:34 बजे से शाम 07:24 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 10:16 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक।

आडल योग- सुबह 06:39 बजे से अगले दिन सुबह 04:29 बजे तक।

विडाल योग- सुबह 06:38 बजे से सुबह 06:39 बजे तक।

गुलिक काल- दोपहर 01:55 बजे से दोपहर 03:45 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- सुबह 09:33 बजे से सुबह 10:31 बजे तक।

भद्रा- सुबह 06:38 बजे से सुबह 11:52 बजे तक।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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