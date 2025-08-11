Aaj ka panchang 11 August 2025 Monday today panchang shubh ashubh muhurat and rahukal Aaj ka Panchang 11 August: सोमवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, देखें आज का पंचांग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj ka panchang 11 August 2025 Monday today panchang shubh ashubh muhurat and rahukal

Aaj ka Panchang 11 August: सोमवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, देखें आज का पंचांग

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:14 AM
Aaj ka Panchang 11 August: सोमवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, देखें आज का पंचांग

Aaj ka Panchang 11 August: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 11 अगस्त, सोमवार, शक संवत् : 20, श्रावण (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 27 श्रावण मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 16 सफर, 1447 विक्रमी संवत्: भाद्रपद कृष्ण द्वितीया प्रातः 10.34 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, शतभिषा नक्षत्र दोपहर 01.01 बजे तक, अतिगण्ड योग रात्रि 09.34 बजे तक। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 09.38 से। पंचक।

सूर्योदय- सुबह 05:48

सूर्यास्त- शाम 07:04

चन्द्रोदय- रात 08:28

चन्द्रास्त- सुबह 07:35

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:22 ए एम से 05:05 ए एम

प्रातः सन्ध्या-04:44 ए एम से 05:48 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 12:00 पी एम से 12:53 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:39 पी एम से 03:32 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:04 पी एम से 07:26 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 07:04 पी एम से 08:09 पी एम

अमृत काल- 06:04 ए एम से 07:36 ए एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 07:28 ए एम से 09:07 ए एम

यमगण्ड- 10:47 ए एम से 12:26 पी एम

गुलिक काल- 02:06 पी एम से 03:45 पी एम

विडाल योग- 05:48 ए एम से 01:00 पी एम

भद्रा- 09:38 पी एम से अगले दिन सुबह 05:49 बजे तक

पंचक- पूरे दिन

