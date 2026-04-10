Panchang: 11 अप्रैल 2026 का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 11 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
आज का दिन बिना किसी तरह के जल्दबाजी के बजाय धीरे-धीरे शुरू होगा है। हालांकि, दिन आपको अपने काम को गंभीरता से करने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। हो सकता है कि आप सुबह उठते ही किसी अधूरे काम के बारे में सोच रहे हों, तो उस काम को आज पूरा करने का प्रयास जरूर करें। चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए आज का दिन मजबूती वाला रहेगा। इधर-उधर की चीजों की बजाय आज आप अपने जरूरी कामों पर फोकस करेंगे और उन्हें पूरा होने की भी काफी उम्मीद है।
तिथि
आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो शाम तक रहेगी और रात में दशमी तिथि में प्रवेश करेगी। नवमी तिथि मजबूत और प्रभावी होती है। आज नए आइडिया पर काम शुरू करने से पहने उन कामों को पूरा करना बेहतर होगा, जो अभी तक अधूरे हैं।
नक्षत्र
दिन की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और दोपहर करीब 1:39 बजे श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। नक्षत्र का यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराषाढ़ा दृढ़ संकल्प वाला होता है। यह फैसले लेने और उन्हें पूरा करने का महत्व रखता है।
योग
11 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजकर 39 मिनट तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद साध्य योग शुरू होगा। सिद्ध योग प्राकृतिक सहारा देता है। इस योग में सच्चा प्रयास काम में सफलता देता है। साध्य योग परिणाम को जबरदस्ती पाने के बजाय प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करने पर जोर देता है।
करण
तैतिल करण दोपहर 12:01 बजे तक रहेगा, उसके बाद गरज करण रात तक और आधी रात के बाद तक चलेगा। तैतिल करण सक्रियता मांगता है। इसमें आलस्य नहीं होता। गरज करण ज्यादा जमीन से जुड़ा और व्यावहारिक कामों के लिए उपयोगी होता है, इसलिए दिन का बाद वाला हिस्सा काम करने में आसान लगेगा। दिन जितना आगे बढ़ेगा, उसकी लय बेहतर होती जाएगी।
सूर्योदय और सूर्यास्त
सूर्योदय सुबह 6:00 बजे और सूर्यास्त शाम 6:45 बजे होगा।
ग्रह स्थिति
आज कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन नहीं होने के कारण दिन शांत है। सूर्य मीन राशि में हैं और चंद्रमा मकर में। ग्रहों का यह संयोजन दिन को अधिक संयमित, उपयोगी और आत्म-नियंत्रित बना रहा है। एक ही बात को दोबारा समझाना या सुनना पड़ सकता है। काम शुरू होंगे फिर बीच में रुक सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:30 से 5:15 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:57 से 12:48 बजे तक
- विजय मुहूर्त: दोपहर 2:30 से 3:21 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:43 से 7:06 बजे तक
- अमृत काल: सुबह 6:40 से 8:25 बजे तक
अशुभ समय
- राहु काल: सुबह 9:11 से 10:47 बजे तक
- गुलिक काल: सुबह 6:00 से 7:35 बजे तक
- यमगंड: दोपहर 1:57 से 3:33 बजे तक
आज का दिन स्थिरता, धैर्य और व्यावहारिक कामों के लिए उपयुक्त है। नई शुरुआत से ज्यादा पुराने कामों को पूरा करने और समीक्षा करने पर फोकस रखें। शनिवार 11 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्तों का सदुपयोग करें और अशुभ समय में सावधानी बरतें।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें