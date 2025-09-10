Aaj ka panchang 10 September 2025 Wednesday today panchang shubh ashubh muhurat and rahukaal आज का पंचांग 10 सितंबर: तृतीया श्राद्ध आज, पंचांग से देखें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

आज का पंचांग 10 सितंबर: तृतीया श्राद्ध आज, पंचांग से देखें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 05:19 AM
आज का पंचांग 10 सितंबर: तृतीया श्राद्ध आज, पंचांग से देखें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj ka Panchang 10 September: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 10 सितंबर, बुधवार, शक संवत्: 19, भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 26 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 17 रबि-उल्लावल 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण तृतीया अपराह्न 3.39 मिनट तक। वृद्धि योग रात्रि 8.32 मिनट तक, चन्द्रमा मीन राशि में सायं 04.03 मिनट तक उपरांत मेष राशि। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा अपराह्न 03.39 मिनट तक। श्रीगणेश चतुर्थी व्रत। पंचक समाप्त सायं 04.03 मिनट। तृतीया तिथि का श्राद्ध। गण्डमूल विचार।

सूर्योदय- 06:04 ए एम

सूर्यास्त- 06:32 पी एम

चन्द्रोदय- 08:06 पी एम

चन्द्रास्त- 08:35 ए एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:18 ए एम

विजय मुहूर्त- 02:23 पी एम से 03:12 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:32 पी एम से 06:55 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:32 पी एम से 07:41 पी एम

अमृत काल- 01:51 पी एम से 03:19 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 12:18 पी एम से 01:51 पी एम

यमगण्ड- 07:37 ए एम से 09:11 ए एम

गुलिक काल- 10:44 ए एम से 12:18 पी एम

भद्रा- 06:04 ए एम से 03:37 पी एम

पंचक- 06:04 ए एम से 04:03 पी एम

