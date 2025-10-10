करवा चौथ आज, 10 अक्टूबर के पंचांग में देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त से लेकर चंद्रोदय तक का समय

Panchang Today 10 October 2025 : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। आज सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का निर्जला व्रत कर रही हैं। जानें करवा चौथ का विस्तृत पंचांग।

Fri, 10 Oct 2025 05:18 AM

Aaj ka panchang Karwa Chauth 10 October 2025: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ 10 अक्तूबर, शुक्रवार को है। जानें करवा चौथ का विस्तृत पंचांग-

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 10 अक्तूबर, शुक्रवार, शक संवत्: 18 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 25 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 17, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण चतुर्थी सायं 07.39 बजे तक, कृतिका नक्षत्र सायं 05.32 मिनट तक, सिद्धि योग सायं 05.42 मिनट तक। बव करण। चंद्रमा वृष राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। व्रत करवा-चौथ (करक चतुर्थी)।

सूर्योदय- 06:19 ए एम

सूर्यास्त- 05:57 पी एम

चन्द्रोदय- 08:13 पी एम

चन्द्रास्त- 09:48 ए एम

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 ए एम से 05:30 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:05 ए एम से 06:19 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:04 पी एम से 02:51 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:57 पी एम से 06:22 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:57 पी एम से 07:11 पी एम

अमृत काल- 03:22 पी एम से 04:48 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल- 10:41 ए एम से 12:08 पी एम

यमगण्ड- 03:02 पी एम से 04:30 पी एम

गुलिक काल-07:46 ए एम से 09:13 ए एम