आज का पंचांग (10 नवंबर): गोवर्धन पूजा आज, देखें पूजन के लिए शुभ-अशुभ मुूहूर्त
govardhan puja today panchang: आज गोवर्धन पूजा पर कई शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। यहां देखें पूजा के लिए सुबह का उत्तम मुहूर्त और सूर्य और चंद्रमा का समय भी।
Aaj ka panchang 10 November: गोवर्धन पूजा आज 10 नवंबर 2026, मंगलवार को है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर प्रारंभ हुई थी और आज 10 नवंबर, मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। उदया तिथि में प्रतिपदा तिथि का मान्य आज 10 नवंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।
आज मंगलवार का संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का पूजन करने से संकटों से रक्षा होती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जानें आज गोवर्धन पूजा पर बनने वाले शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 6:38 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:29 बजे
• चंद्रोदय: सुबह 7:34 बजे
• चंद्रास्त: शाम 5:56 बजे
आज का पंचांग:
राहुकाल : अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक।
शुभ समय : दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक। व्रत-त्योहार : अन्नकूट-गोवर्धन पूजा। बलि पूजा।
पंचांग : 10, नवंबर, मंगलवार। शक संवत् : 19 कार्तिक (सौर) 1948। विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 02.01 मिनट तक। पंजाब पंचांग : 25 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम : 29 जमादि उल्लावल, 1448
तिथि : दोपहर 02.01 मिनट के पश्चात द्वितीया तिथि।
चंद्र राशि : चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)।
सूर्य : दक्षिणायन। शरद ऋतु।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:05 बजे से सुबह 05:53 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:42 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:31 बजे से शाम 05:57 बजे तक
अमृत काल: रात 12:13 बजे से अगली सुबह 01:58 बजे तक (11 नवंबर)
गोवर्धन पूजा के लिए सुबह का शुभ मुहूर्त:
गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त: सुबह 06:40 बजे से 08:50 बजे तक।
दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ (शुभ): सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम): दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:26 बजे तक
शुभ (शुभ): दोपहर 02:47 बजे से शाम 04:09 बजे तक
चर (सामान्य या शुभ): सुबह 09:22 बजे से सुबह 10:44 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 03 बजे से शाम 04.30 बजे तक।
यमगंड: सुबह 09:23 बजे से सुबह 10:44 बजे तक
गुलिक काल: दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 01:27 बजे तक
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान