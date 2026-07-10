आज का पंचांग 10 जुलाई: आज योगिनी एकादशी पर बन रहे पूजन के ये शुभ मुहूर्त, देखें पारण का समय भी
Aaj ka panchang 10 july 2026: हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी व्रत का खास महत्व है। यह हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई को है।
Aaj ka panchang 10 July 2026, योगिनी एकादशी पूजन मुहूर्त: आज 10 जुलाई, शुक्रवार को योगिनी एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को। इस तरह से आज का दिन लक्ष्मी-नारायण की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ और खास माना जा रहा है। योगिनी एकादशी व्रत हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं योगनी एकादशी पर बनने वाले पूजन मुहूर्त।
योगिनी एकादशी का विस्तृत पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार 10 जुलाई, शुक्रवार, शक संवत् : 19 आषाढ़ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 26 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 24 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ कृष्ण दशमी प्रातः 08.17 बजे तक पश्चात एकादशी सूर्योदय से पूर्व 05.23 बजे तक तदनंतर द्वादशी तिथि। विष्टि (भद्रा) करण प्रातः 08.17 मिनट तक। चंद्रमा मेष राशि में सायं 06.45 बजे तक उपरांत वृष राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08. 17 मिनट तक। एकादशी तिथि का क्षय।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:58 बजे
सूर्यास्त- रात 09:53 बजे
चंद्रोदय- अगले दिन सुबह 02 बजकर 22 मिनट पर
चंद्रास्त- शाम 06:02 बजे।
आज योगिनी एकादशी पर बन रहे पूजन के ये शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:54 बजे से सुबह 05:26 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:10 बजे से सुबह 05:58 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:24 बजे से दोपहर 02:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त- दोपहर 04:35 बजे से शाम 05:39 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:51 बजे से रात 10:08 बजे तक।
आज शुक्रवार को बन रहे ये अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- सुबह 11:56 बजे से दोपहर 01:56 बजे तक।
यमगण्ड- शाम 05:55 बजे से रात 07:54 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 07:58 बजे से सुबह 09:57 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 05:58 बजे से सुबह 09:45 बजे तक।
दुर्मुहूर्त-सुबह 09:09 बजे से सुबह 10:13 बजे तक।
भद्रा- प्रातः 08. 17 मिनट तक
योगिनी एकादशी व्रत पारण का समय:
योगिनी एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई, शनिवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 02 मिनट से सुबह 09 बजकर 10 मिनट तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान