Aaj Ka Panchang : चंद्रमा जाएंगे कन्या से तुला में, सुबह रहेगा राहुकाल, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang : चंद्रमा जाएंगे कन्या से तुला में, सुबह रहेगा राहुकाल, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 10 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 10, 2026 06:50 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang 10 January 2026: 10 जनवरी, शनिवार, शक संवत्: 20, पौष सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 27, पौष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 20, रज्जब,1447, विक्रमी संवत माघ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रातः 08.24 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि, हस्त नक्षत्र अपराह्न 03.40 मिनट तक पश्चात चित्रा नक्षत्र अतिगण्ड योग सायं 04. 59 मिनट तक पश्चात सुकर्मा योग, चन्द्रमा कन्या राशि में रात्रि 04.53 मिनट तक, उपरांत तुला राशि।सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:42 पी एम

चन्द्रोदय 12:43 ए एम, जनवरी 11

चन्द्रास्त 11:35 ए एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:08 पी एम से 12:50 पी एम

विजय मुहूर्त 02:13 पी एम से 02:55 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:39 पी एम से 06:07 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:42 पी एम से 07:03 पी एम

अमृत काल 09:10 ए एम से 10:54 ए एम

निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, जनवरी 11 से 12:56 ए एम, जनवरी 11

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 09:52 ए एम से 11:10 ए एम

यमगण्ड 01:47 पी एम से 03:05 पी एम

आडल योग 03:40 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 11

दुर्मुहूर्त 07:15 ए एम से 07:57 ए एम

गुलिक काल 07:15 ए एम से 08:34 ए एम 07:57 ए एम से 08:39 ए एम

वर्ज्य 12:30 ए एम, जनवरी 11 से 02:16 ए एम, जनवरी 11

बाण रोग - 05:00 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

