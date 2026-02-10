Aaj Ka Panchang 10 February 2026: आज है फाल्गुन माह की अष्टमी तिथि, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 10 February 2026: हिन्दू पंचांग से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 10 फरवरी 2026 यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 10 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 10 फरवरी, मंगलवार, शक संवत्: 21 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 28 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 21 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि प्रातः 07.28 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, विशाखा नक्षत्र प्रातः 07.55 मिनट तक पश्चात अनुराधा नक्षत्र, ध्रुव योग रात्रि 01.42 मिनट तक पश्चात व्याघात योग, कौलव करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्।
आज है ये खास दिन
आज 10 फरवरी को फाल्गुन महीने की अष्टमी तिथि है। आज के दिन ध्रुव योग भी बन रहा है। इसके अलावा मंगलवार का दिन है तो आज हनुमान भगवान को भी पूजा जाएगा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। इस दिन विधि-विधान के साथ उनकी पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है। मान्यता के अनुसार आज सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान हनुमान साहस, शक्ति, रोग-नाश और संकटों से रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं। बता दें कि आज के दिन चंद्रमा आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर करने वाला है, इसका असर कई राशियों पर देखने को मिलने वाला है।
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:20 ए एम से 06:12 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:46 ए एम से 07:04 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
विजय मुहूर्त 02:26 पी एम से 03:10 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:05 पी एम से 06:31 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:07 पी एम से 07:25 पी एम
अमृत काल 11:12 पी एम से 12:59 ए एम, फरवरी 11
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 11 से 01:01 ए एम, फरवरी 11
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 03:21 पी एम से 04:44 पी एम
यमगण्ड 09:50 ए एम से 11:13 ए एम
आडल योग 07:04 ए एम से 07:55 ए एम
दुर्मुहूर्त 09:16 ए एम से 10:01 ए एम, 11:18 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 11
गुलिक काल 12:35 पी एम से 01:58 पी एम
वर्ज्य 12:25 पी एम से 02:12 पी एम
विंछुड़ो पूरे दिन
बाण मृत्यु - 04:47 ए एम, फरवरी 11 से पूर्ण रात्रि तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 07:04 ए एम
सूर्यास्त 06:07 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 02:16 ए एम, फरवरी 11
चन्द्रास्त 11:45 ए एम
पंचांग
तिथि अष्टमी - 07:27 ए एम तक
नक्षत्र विशाखा - 07:55 ए एम तक
योग ध्रुव - 01:42 ए एम, फरवरी 11 तक
करण कौलव - 07:27 ए एम तक
वार मंगलवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य 09:50 ए एम से 11:13 ए एम
लाभ - उन्नति 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 12:35 पी एम से 01:58 पी एम
शुभ - उत्तम 03:21 पी एम से 04:44 पी एम
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 07:44 पी एम से 09:21 पी एमकाल रात्रि
शुभ - उत्तम 10:58 पी एम से 12:35 ए एम, फरवरी 11
अमृत - सर्वोत्तम 12:35 ए एम से 02:12 ए एम, फरवरी 11
चर - सामान्य 02:12 ए एम से 03:49 ए एम, फरवरी 11
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें