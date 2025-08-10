Aaj Ka Panchang : चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में, दिनभर रहेगा पंचक, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 10 August 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
अअ10 अगस्त, रविवार, शक संवत् : 19 श्रावण (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 26 श्रावण मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 15 सफर, 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा दोपहर 12.11 मिनट तक। शतभिषा नक्षत्र, शोभन योग रात्रि 12.02 मिनट तक पश्चात अतिगंड योग, कौलव करण। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रारंभ। गायत्री जपम्। पंचक।
सूर्योदय- 05:48 ए एम
सूर्यास्त- 07:05 पी एम
चन्द्रोदय- 07:55 पी एम
चन्द्रास्त- 06:32 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:22 ए एम से 05:05 ए एम
प्रातः सन्ध्या 04:43 ए एम से 05:48 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:53 पी एम
विजय मुहूर्त 02:39 पी एम से 03:32 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 07:05 पी एम से 07:26 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 07:05 पी एम से 08:09 पी एम
द्विपुष्कर योग 12:09 पी एम से 01:52 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, अगस्त 11 से 12:48 ए एम, अगस्त 11
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 05:25 पी एम से 07:05 पी एम
यमगण्ड 12:26 पी एम से 02:06 पी एम
आडल योग 05:48 ए एम से 01:52 पी एम
विडाल योग 01:52 पी एम से 05:48 ए एम, अगस्त 11
गुलिक काल 03:46 पी एम से 05:25 पी एम
दुर्मुहूर्त 05:19 पी एम से 06:12 पी एम
वर्ज्य 08:49 पी एम से 10:21 पी एम पञ्चक पूरे दिन
बाण चोर - 08:00 पी एम से पूर्ण रात्रि तक