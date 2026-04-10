Aaj Ka Panchang 10 April 2026: आज है कालाष्टमी, ये हैं शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 10 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसी के आधार पर हर एक तीज-त्योहार और बाकी मांगलिक कामों की पूजा का आंकलन किया जाता है। आइए जानते हैं आज यानी 10 अप्रैल के दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या हैं?

Aaj Ka Panchang 10 April 2026: दिन की शुरुआत आज स्टेबल मूड के साथ हो सकती है। मन हल्का भी नहीं लगेगा और ऐसा भी महसूस होगा कि कुछ भी उलझा हुआ नहीं है लेकिन अजीब सा कुछ है। आसान भाषा में कहा जाए तो सुबह को सेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा पूरे दिन नहीं महसूस होगा। आज आपको अपनी भावनाओं से ज्यादा काम और जिम्मेदारियां अहम लग सकती हैं। आज आपका ध्यान बेकार की बातों से हटकर काम की चीजों पर रहेगा और ये सब ग्रहों का ही खेल है। कोई पेंडिंग काम जो आप टालते आ रहे हैं उसे आज शुरू करना आसान लगा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखएं कि आज लड़ने या किसी भी काम में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शांत रहकर काम करने की कोशिश करें। इससे आपको आगे के लिए क्लैरिटी मिलती जाएगी।

तिथि आज कृष्ण अष्टमी रात 11:15 बजे तक रहने वाली है। इसके बाद नवमी की शुरुआत हो जाएगी। अष्टमी का दिन थोड़ा गंभीर माहौल दे सकता है। दिन आसान तो नहीं होने वाला है लेकिन काम में आपका मन लगेगा। बस आज लापरवाही ना करें।

नक्षत्र दिन की शुरुआत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगी और सुबह 11:28 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सुबह के समय दिमाग में अलग-अलग ख्याल आ सकते हैं। हो सकता है कि आज आप किसी एक बात या काम को कई एंगल से सोच सकते हैं। 11:28 बजे के बाद सोच में क्लैरिटी आ सकती है। बातों में क्लैरिटी आएगी और जो काम आपको पहले मुश्किल लग रहा था वहं आज समझ में भी आने लगेगा।

योग आज शाम 6:31 बजे तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। शिव योग मन को शांत रखकर काम में फोकस को बढ़ाने को मदद करता है। शाम के बाद सिद्ध योग शुरू होने पर चीजें थोड़ा ज्यादा सही लग सकती हैं। काम तेजी से पूरे नहीं होंगे लेकिन अपनी दिशा में सही से आगे बढ़ेंगे।

करण पंचांग के अनुसार आज सुबह यानी 10 अप्रैल को 10:21 बजे तक बालव करण रहेगा। इसके बाद ज्यादातर दिन कौलव करण रहेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सुबह काम में स्पीड ना हो। इसमें थोड़ा समय लगने के पूरे चांस हैं। आज शुरुआत में चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी। आज 10:21 बजे के बाद काम संभालना आसान लगेगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्योदय सुबह 6:01 बजे

सूर्यास्त शाम 6:44 बजे

ग्रहों का गोचर आज सूर्य मीन राशि में रहेगा। चंद्रमा शाम 6:04 बजे तक धनु राशि में रहेगा और उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा। दिन की शुरुआत में सोच खुली-खुली होगी। हालांकि शाम तक सोच ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। सुबह कई बातें दिमाग में आ सकती है। वहीं शाम तक आपका ध्यान अपने काम पर ज्यादा फोकस हो सकता है।

10 अप्रैल के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:31 से 5:16

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:57 से 12:48

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:30 से 3:21

गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:43 से 7:05

अमृत काल: सुबह 6:08 से 7:54

आज के अशुभ समय राहु काल: सुबह 10:47 से 12:23

गुलिक काल: सुबह 7:37 से 9:12

यमगंड: दोपहर 3:33 से 5:09

दुर्मुहूर्त: सुबह 8:34 से 9:25 और दोपहर 12:48 से 1:39