Aaj Ka Panchang 10 April 2026: आज है कालाष्टमी, ये हैं शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 10 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसी के आधार पर हर एक तीज-त्योहार और बाकी मांगलिक कामों की पूजा का आंकलन किया जाता है। आइए जानते हैं आज यानी 10 अप्रैल के दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या हैं?
Aaj Ka Panchang 10 April 2026: दिन की शुरुआत आज स्टेबल मूड के साथ हो सकती है। मन हल्का भी नहीं लगेगा और ऐसा भी महसूस होगा कि कुछ भी उलझा हुआ नहीं है लेकिन अजीब सा कुछ है। आसान भाषा में कहा जाए तो सुबह को सेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा पूरे दिन नहीं महसूस होगा। आज आपको अपनी भावनाओं से ज्यादा काम और जिम्मेदारियां अहम लग सकती हैं। आज आपका ध्यान बेकार की बातों से हटकर काम की चीजों पर रहेगा और ये सब ग्रहों का ही खेल है। कोई पेंडिंग काम जो आप टालते आ रहे हैं उसे आज शुरू करना आसान लगा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखएं कि आज लड़ने या किसी भी काम में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शांत रहकर काम करने की कोशिश करें। इससे आपको आगे के लिए क्लैरिटी मिलती जाएगी।
तिथि
आज कृष्ण अष्टमी रात 11:15 बजे तक रहने वाली है। इसके बाद नवमी की शुरुआत हो जाएगी। अष्टमी का दिन थोड़ा गंभीर माहौल दे सकता है। दिन आसान तो नहीं होने वाला है लेकिन काम में आपका मन लगेगा। बस आज लापरवाही ना करें।
नक्षत्र
दिन की शुरुआत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगी और सुबह 11:28 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सुबह के समय दिमाग में अलग-अलग ख्याल आ सकते हैं। हो सकता है कि आज आप किसी एक बात या काम को कई एंगल से सोच सकते हैं। 11:28 बजे के बाद सोच में क्लैरिटी आ सकती है। बातों में क्लैरिटी आएगी और जो काम आपको पहले मुश्किल लग रहा था वहं आज समझ में भी आने लगेगा।
योग
आज शाम 6:31 बजे तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। शिव योग मन को शांत रखकर काम में फोकस को बढ़ाने को मदद करता है। शाम के बाद सिद्ध योग शुरू होने पर चीजें थोड़ा ज्यादा सही लग सकती हैं। काम तेजी से पूरे नहीं होंगे लेकिन अपनी दिशा में सही से आगे बढ़ेंगे।
करण
पंचांग के अनुसार आज सुबह यानी 10 अप्रैल को 10:21 बजे तक बालव करण रहेगा। इसके बाद ज्यादातर दिन कौलव करण रहेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सुबह काम में स्पीड ना हो। इसमें थोड़ा समय लगने के पूरे चांस हैं। आज शुरुआत में चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी। आज 10:21 बजे के बाद काम संभालना आसान लगेगा।
सूर्योदय और सूर्यास्त
सूर्योदय सुबह 6:01 बजे
सूर्यास्त शाम 6:44 बजे
ग्रहों का गोचर
आज सूर्य मीन राशि में रहेगा। चंद्रमा शाम 6:04 बजे तक धनु राशि में रहेगा और उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा। दिन की शुरुआत में सोच खुली-खुली होगी। हालांकि शाम तक सोच ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। सुबह कई बातें दिमाग में आ सकती है। वहीं शाम तक आपका ध्यान अपने काम पर ज्यादा फोकस हो सकता है।
10 अप्रैल के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:31 से 5:16
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:57 से 12:48
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:30 से 3:21
गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:43 से 7:05
अमृत काल: सुबह 6:08 से 7:54
आज के अशुभ समय
राहु काल: सुबह 10:47 से 12:23
गुलिक काल: सुबह 7:37 से 9:12
यमगंड: दोपहर 3:33 से 5:09
दुर्मुहूर्त: सुबह 8:34 से 9:25 और दोपहर 12:48 से 1:39
आज के व्रत और त्योहार
आज कालाष्टमी है। इस दिन ध्यान लगाना चाहिए और शांत रहना चाहिए। आज शुक्रवार भी है और आज के दिन की पूरा मा लक्ष्मी को समर्पित होती है। ये याद रखें कि दिखावे से ज्यादा ध्यान और धैर्य से काम करना बेहतर रहेगा। अगर आप आज पूरे फोकस के साथ काम करेंगे तो ग्रोथ मिलनी तय है।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें