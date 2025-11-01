Aaj Ka Panchang : देवउठनी एकादशी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 1 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 1 November 2025 : 01 नवंबर, शनिवार, शक संवत्: 10 कार्तिक, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 16, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 09, जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि प्रातः 09. 12 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र सायं 06. 21 मिनट तक, चन्द्रमा कुंभ राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 08.22 मिनट से। हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत (स्मार्त)। भीष्मपंचक प्रारंभ।
सूर्योदय 06:33 ए एम
सूर्यास्त 05:36 पी एम
चन्द्रोदय 02:49 पी एम
चन्द्रास्त 02:46 ए एम, नवम्बर 02
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:50 ए एम से 05:41 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:15 ए एम से 06:33 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:55 पी एम से 02:39 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:36 पी एम से 06:02 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:36 पी एम से 06:54 पी एम
अमृत काल 11:17 ए एम से 12:51 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 02
रवि योग 06:33 ए एम से 06:20 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:19 ए एम से 10:42 ए एम
यमगण्ड 01:27 पी एम से 02:50 पी एम
गुलिक काल 06:33 ए एम से 07:56 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:33 ए एम से 07:17 ए एम
वर्ज्य 12:24 ए एम, नवम्बर 02 से 01:55 ए एम, नवम्बर 02 07:17 ए एम से 08:01 ए एम
बाण चोर - 03:09 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा 08:27 पी एम से 06:34 ए एम, नवम्बर 02
पञ्चक पूरे दिन