Aaj Ka Panchang 1 May 2026: आज है वैशाख पूर्णिमा, ये हैं शुक्रवार के शुभ मुहूर्त, यहां देखें 1 मई का पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 1 May 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग के हिसाब से आज सूर्य मेष और चंद्रमा तुला राशि में है। वैशाख पूर्णिमा के साथ आज सत्यनारायण की पूजा भी की जाएगी। ऐसे में जानें कि 1 मई के शुभ मुहूर्त से लेकर राहुकाल का समय क्या है?
Aaj Ka Panchang 1 May 2026: आज के दिन आपको छोटी-छोटी चीजों में शांति का एहसास होगा। आज वैशाख पूर्णिमा के साथ-साथ बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसे में आज का दिन काफी आध्यात्मिक और पूजा-पाठ से जुड़ा रहेगा। आज यही कोशिश करें कि दिन हल्का रहे। आज के दिन स्नान-दान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन आज क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है? साथ ही आज ग्रहों की स्थिति कैसी होगी? ये सब आज के पंचांग के हिसाब से यहां पर जानें।
यहां देखें 1 मई का पूरा पंचांग-
तिथि
आज शुक्ल पूर्णिमा रात 10:52 बजे तक रहेगी। उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी। पूर्णिमा का दिन पूजा, अच्छे सोच-विचार और भावनाओं को समझने के लिए अच्छा होता है। आज दिल की बातें थोड़ा ज्यादा सामने आ सकती हैं। खासकर की वो बातें जो अभी तक दबाई जा रही थी। रात में प्रतिपदा शुरू होते ही मन थोड़ा शांत और अंदर की तरफ जाना चाहेगा। इसलिए रात को ज्यादा भारी बातें करने से बचें।
नक्षत्र
स्वाति नक्षत्र 2 मई सुबह 4:35 बजे तक रहेगा। ये नक्षत्र स्पेस और खुलापन देता है। जो चीज आपको अब तक भारी महसूस करा रही थी वो आज थोड़ी आसान लगेगी। कुछ रिश्तों में बैलेंस चाहिए कि जैसे थोड़ा स्पेस और थोड़ा अपनापन। सीधे तरीके से और क्लैरिटी के साथ की गई बातचीत से गलतफहमियां नहीं होती हैं और ये माहौल को हल्का भी रखती हैं। तो आज चीजों को लेकर क्लियर रहें।
योग
आज सिद्धि योग रात 9:13 बजे तक रहेगा। इस समय पूजा, दान, पढ़ाई और सच्चे मन से किया गया काम अच्छा फल देता है। इसके बाद व्यतीपात योग शुरू होगा, जिसमें रात को शांत रहना बेहतर रहेगा। इस दौरान मंत्र का पाठ करना सही होगा। ये समय आराम के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही जो दिन भर का रिव्यू करना चाहे वो इस दौरान कर सकते हैं।
करण
विष्टि करण सुबह 10:00 बजे तक रहेगा। इस समय नए शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए। आप रूटीन काम कर सकते हैं। इसके बाद बव करण रात 10:53 बजे तक रहेगा। इस दौरान दिन थोड़ा हल्का और अच्छा रहेगा। ये समय परिवार के साथ रहने के लिए सबसे अच्छा है। साथ ही इस दौरान पूजा और दान करना भी शुभ होगा।
1 मई को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 5:57 बजे
सूर्यास्त: शाम 6:50 बजे
आज का दिन लंबा रहने वाला है। ये आध्यात्मिक ज्यादा रहेगा। सुबह की प्रार्थना, शाम की पूजा या छोटा सा दान दिन को पूरा बना सकता है। बहुत ज्यादा काम एक साथ करने की जरूरत नहीं है। कम ही हो लेकिन ध्यान से किया काम ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा।
1 मई को ग्रहों की स्थिति
आज के दिन सूर्य मेष राशि में है और इसकी वजह से दिन भर आत्मविश्वास बना रहेगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में है जोकि रिश्तों में बैलेंस लेकर आएगा। साथ ही आज आप शांति की ओर काफी फोकस भी कर पाएंगे। आज किसी से की गई कोई बातचीत सच्ची हो सकती है। सम्मान के साथ हर चीज में बैलेंस बनाकर रखें।
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:20 से 5:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल: शाम 6:55 से रात 8:41 बजे तक
ये तीनों समय काफी शुभ हैं। इस दौरान पूजा करने से दोगुना फल मिलेगा। साथ ही इसी दौरान ध्यान-दान का काम करना भी सही रहेगा। इस दौरान अगर शांत मन से अच्छे काम किए जाए तो उसका पुण्य खूब मिलेगा।
आज के अशुभ समय
राहु काल: सुबह 10:47 से दोपहर 12:24 बजे तक
यमगंड: दोपहर 3:37 से 5:13 बजे तक
गुलिक काल: सुबह 7:34 AM से 9:10 बजे तक
इन तीनों समय में कोई भी नया काम ना करें। ना ही यात्रा की प्लानिंग करें। हो सके तो इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला ना लें।
1 मई का व्रत और त्योहार
हिंदू पंचांग के हिसाब से आज बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण पूजा, कूर्म जयंती और चित्रा पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज के दिन शांति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को दान, सच्चाई और माफ करने के लिए अच्छा माना जाता है। शांति सिर्फ सोचने की चीज नहीं है। इसे अपने खाने, बोलने, खर्चा करने की आदत और रिश्तों में अपनाने से जिंदगी आसान होती है। आज की पूर्णिमा ऐसा सुकून दे सकती है कि जिससे अभी तक की सारी थकान मिट जाएगी।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें