Aaj Ka Panchang: 1 मार्च 2026, रविवार का पंचांग, रवि प्रदोष व्रत आज, जानें सभी-अशुभ मुहूर्त
हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 1 March 2026, आज का पंचांग: 01 मार्च, रविवार, शक संवत् : 10 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 18 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 11 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सायं 07.10 मिनट तक। आश्लेषा नक्षत्र, शोभन योग दोपहर 02.33 मिनट तक पश्चात अतिगंड योग, कौलव करण। चंद्रमा कर्क राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत। महेश्वर व्रत। गंडमूल प्रातः 08.35 मिनट से।
रवि प्रदोष व्रत- हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत आता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विविध व्रतों का उल्लेख है। उनमें प्रमुख व्रत प्रदोष का है। चन्द्रमास के दोनों पक्षों में प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। यह तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से पूजा-अराधना की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणगान करते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्त के सभी दुख दूर करते हैं।
सूर्योदय 06:38 ए एम
सूर्यास्त 06:11 पी एम
चन्द्रोदय 04:06 पी एम
चन्द्रास्त 05:52, मार्च 02 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:58 से 05:48
प्रातः सन्ध्या 05:23 से 06:38
अभिजित मुहूर्त 12:02 से 12:48
विजय मुहूर्त 14:20 से 15:07
गोधूलि मुहूर्त 18:09 से 18:34
सायाह्न सन्ध्या 18:11 से 19:26
अमृत काल 06:18, मार्च 02 से 07:51, मार्च 02
निशिता मुहूर्त 23:59 से 00:49, मार्च 02
रवि पुष्य योग 06:38 से 08:34
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:38 से 08:34
रवि योग 08:34 से 06:37, मार्च 02
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 16:45 से 18:11
यमगण्ड 12:25 से 13:51
गुलिक काल 15:18 से 16:45
विडाल योग 08:34 से 06:37, मार्च 02
वर्ज्य 20:59 से 22:32
दुर्मुहूर्त 16:39 से 17:25
गण्ड मूल 08:34 से 06:37, मार्च 02
बाण रोग - 01:10, मार्च 02 से पूर्ण रात्रि तक
