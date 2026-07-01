आज का पंचांग 1 जुलाई: आज बुधवार को पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, यहां देखें विस्तृत पंचांग
Aaj ka panchang 1 July 2026: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। पूजन या शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए मुहूर्त का विचार किया जाता है। आज 01 जुलाई, बुधवार को पूजा-पाठ के कई शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। यहां देखें पंचांग।
Today panchang 1 July 2026: आज 1 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। यह चंद्रमास की दूसरी तिथि होती है और हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का खास महत्व है, इसे सुमंगला भी कहा जाता है। इस तिथि में नए काम को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि इस गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और संकटों से रक्षा होती है। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन पूजा के समय उन्हें दूर्वा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं आज बुधवार को पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
1 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग:
01 जुलाई, बुधवार, शक संवत्: 10, आषाढ़ (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 17, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 15, मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा प्रातः 07:39 मिनट तक पश्चात द्वितीया तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 06.52 मिनट तक पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ऐन्द्र योग सायं 04.05 मिनट तक पश्चात वैधृति योग, चन्द्रमा धनु राशि में दोपहर 01.32 मिनट तक उपरांत मकर राशि में।
सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:51 बजे
सूर्यास्त- रात 09:58 बजे
चंद्रोदय- रात 11:26 बजे
चंद्रास्त- सुबह 06:39 बजे
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:48 बजे से सुबह 05:20 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:04 बजे से सुबह 05:51 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:40 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:56 बजे से रात 10:11 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:58 बजे से रात 10:45 बजे तक।
अमृत काल- रात 10:51 बजे से अगले दिन सुबह 12:38 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 03:55 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 07:52 बजे से सुबह 09:53 बजे तक।
आडल योग- सुबह 05:51 बजे से रात 11:19 बजे तक।
विडाल योग- रात 11:19 बजे से अगले दिन सुबह 05:52 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 11:54 बजे से दोपहर 01:54 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान