Panchang 1 January 2026: आज नए साल का प्रारंभ, प्रदोष व्रत के साथ-साथ बन रहे ये हैं ये 3 शुभ संयोग

संक्षेप: Panchang 1 January 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से किसी भी तरह की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज 2026 का पहला दिन और कई वजह से ये खास है। जानें आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Jan 01, 2026 06:32 am IST

Panchang, 1 जनवरी 2026 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 11, शक संवत 1947, पौष, शुक्ल, त्रयोदशी, बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2082। सौर पौष मास प्रविष्टे 18, रज्जब 11, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 01 जनवरी 2026 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतुः। राहुकाल 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक। चतुर्दशी तिथि रात्रि 11 बजकर 22 मिनट तक उपरांत चतुर्दशी तिथि का आरंभ। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10 बजकर 48 मिनट तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ। शुभ योग सायं 05 बजकर 12 मिनट तक उपरांत शुक्ल योग का आरंभ।

सूर्योदय 07:14 ए एम

सूर्यास्त 05:35 पी एम

चन्द्रोदय 03:14 पी एम

चन्द्रास्त 06:07 ए एम, जनवरी 02

आज से शुरू नया साल आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल के पहले ही दिन प्रदोष व्रत है और आज गुरुवार है तो ऐसे में आज विष्णु पूजा भी होगी। आज के दिन सच्चे मन से संकल्प लेते हुए गुरुवार का व्रत भी रखा जाता है। साथ ही नए साल पर सुबह उठकर सूर्यदेव का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। दरअसल ये साल सूर्य का है तो ऐसे में पहले दिन की शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। बता दें कि 1 जनवरी, 2026 को कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं।

आज है प्रदोष व्रत आज यानी 1 जनवरी को प्रदोष व्रत भी है। ये पूजा भगवान शिव को समर्पित होती है। माना जाता है कि इस दिन रखा गया व्रत बेहद ही फलदायी होता है। अगर विधि विधान से ये व्रत रखा जाए तो माना जाता है कि भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। बता दें कि यह व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है।

बन रहे हैं ये संयोग पंचांग के अनुसार आज पौष शुक्ल त्रयोदशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, कौलव करण, शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों को काफी शुभ माना जाता है। आज के दिन किया गया काम आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगा।

जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:52 ए एम से 07:14 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:04 पी एम से 12:45 पी एम

विजय मुहूर्त 02:08 पी एम से 02:50 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:33 पी एम से 06:00 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:35 पी एम से 06:57 पी एम

अमृत काल 07:57 पी एम से 09:23 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:52 ए एम, जनवरी 02

रवि योग 10:48 पी एम से 07:14 ए एम, जनवरी 02

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 01:42 पी एम से 03:00 पी एम

यमगण्ड 07:14 ए एम से 08:32 ए एम

आडल योग 10:48 पी एम से 07:14 ए एम, जनवरी 02

विडाल योग 07:14 ए एम से 10:48 पी एम

गुलिक काल 09:49 ए एम से 11:07 ए एम

दुर्मुहूर्त 10:41 ए एम से 11:23 ए एम, 02:50 पी एम से 03:31 पी एम

वर्ज्य 03:42 पी एम से 05:07 पी एम

03:46 ए एम, जनवरी 02 से 05:11 ए एम, जनवरी 02