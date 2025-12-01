Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang: मोक्षदा एकादशी व्रत आज, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 1 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Mon, 1 Dec 2025 05:27 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang 1 December 2025, Panchang Today : 01 दिसंबर, सोमवार, शक संवत्: 10 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 16 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 09 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि सायं 07.02 बजे तक पश्चात द्वादशी तिथि। चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 11.18 मिनट तक उपरांत मेष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08.16 मिनट से सायं 07.02 मिनट तक। श्री गीता जयंती। पंचक समाप्त रात्रि 11.18 मिनट। गंडमूल विचार।

सूर्योदय 06:56 ए एम

सूर्यास्त 05:24 पी एम

चन्द्रोदय 02:22 पी एम

चन्द्रास्त 03:42 ए एम, दिसम्बर 02

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:08 ए एम से 06:02 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:35 ए एम से 06:56 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:49 ए एम से 12:31 पी एम

विजय मुहूर्त 01:55 पी एम से 02:37 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:48 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल 09:05 पी एम से 10:34 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:43 पी एम से 12:38 ए एम, दिसम्बर 02

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 08:15 ए एम से 09:33 ए एम

यमगण्ड 10:52 ए एम से 12:10 पी एम

गुलिक काल 01:29 पी एम से 02:47 पी एम

विडाल योग 11:18 पी एम से 06:57 ए एम, दिसम्बर 02

वर्ज्य 12:14 पी एम से 01:43 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:31 पी एम से 01:13 पी एम

गण्ड मूल पूरे दिन 02:37 पी एम से 03:18 पी एम

बाण चोर - 09:53 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 08:20 ए एम से 07:01 पी एम

पञ्चक 06:56 ए एम से 11:18 पी एम

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
