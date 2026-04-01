Panchang: 1 अप्रैल 2026 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 1 April 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang, 1 अप्रैल 2026 का पंचांग: चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत पराभव 1948, चैत्र, आज चतुर्दशी तिथि सुबह में 07:06 मिनट तक उपरांत पूर्णिमा, नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी शाम में 04:17 मिनट तक उपरांत हस्त नक्षत्र, वृद्धि योग दोपहर में 02:51 मिनट तक, उसके बाद ध्रुव योग रहेगा, वणिज करण सुबह में 07:06 मिनट तक, बाद विष्टि शाम में 07:20 मिनट तक, बाद बव। आज राहुकाल का समय दोपहर में 12:25 मिनट से 01:59 मिनट तक रहेगा। आज चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे। चैत्र पूर्णिमा व्रत। सर्वार्थ सिद्धि योग। रवि योग।
सूर्योदय 06:11 ए एम
सूर्यास्त 06:39 पी एम
चन्द्रोदय 06:11 पी एम
चन्द्रास्त 05:57 ए एम, अप्रैल 02
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:39 ए एम से 05:25 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:02 ए एम से 06:11 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:20 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:38 पी एम से 07:01 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:39 पी एम से 07:48 पी एम
अमृत काल 08:48 ए एम से 10:28 ए एम
निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, अप्रैल 02 से 12:48 ए एम, अप्रैल 02
सर्वार्थ सिद्धि योग 04:17 पी एम से 06:10 ए एम, अप्रैल 02
रवि योग 06:11 ए एम से 04:17 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:25 पी एम से 01:59 पी एम
यमगण्ड 07:45 ए एम से 09:18 ए एम
आडल योग 04:17 पी एम से 06:10 ए एम, अप्रैल 02
विडाल योग 06:11 ए एम से 04:17 पी एम
गुलिक काल 10:52 ए एम से 12:25 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:50 पी एम
वर्ज्य 01:10 ए एम, अप्रैल 02 से 02:51 ए एम, अप्रैल 02
भद्रा 07:06 ए एम से 07:20 पी एम
बाण रोग - 04:42 ए एम, अप्रैल 02 तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
चोर पञ्चक - 06:11 ए एम से 06:52 ए एम
रज पञ्चक - 06:52 ए एम से 07:06 ए एम
शुभ मुहूर्त - 07:06 ए एम से 08:27 ए एम
चोर पञ्चक - 08:27 ए एम से 10:22 ए एम
शुभ मुहूर्त - 10:22 ए एम से 12:37 पी एम
रोग पञ्चक - 12:37 पी एम से 02:57 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:57 पी एम से 04:17 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 04:17 पी एम से 05:15 पी एम
अग्नि पञ्चक - 05:15 पी एम से 07:31 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:31 पी एम से 09:50 पी एम
रज पञ्चक - 09:50 पी एम से 12:09 ए एम, अप्रैल 02
शुभ मुहूर्त - 12:09 ए एम, अप्रैल 02 से 02:13 ए एम, अप्रैल 02
चोर पञ्चक - 02:13 ए एम, अप्रैल 02 से 03:55 ए एम, अप्रैल 02
शुभ मुहूर्त - 03:55 ए एम, अप्रैल 02 से 05:23 ए एम, अप्रैल 02
रोग पञ्चक - 05:23 ए एम, अप्रैल 02 से 06:10 ए एम, अप्रैल 02
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा