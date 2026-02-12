Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka panchag 12 february 2026 today falgun navmi tithi thursday vishnu ji puja surise sunset shubh ashubh muhurat
Aaj Ka Panchang 12 February 2026: आज है फाल्गुन माह की दशमी तिथि, जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 12 February 2026: हिन्दू पंचांग से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 12 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Feb 12, 2026 05:51 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Panchang, 12 फरवरी 2026 का पंचांग: फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत विश्वावसु 1947, माघ | दशमी तिथि 12:22 PM तक उपरांत एकादशी | नक्षत्र ज्येष्ठा 01:42 PM तक उपरांत मूल | हर्षण योग 03:05 AM तक। करण विष्टि 12:22 PM तक, बाद बव 01:27 AM तक, बाद बालव | राहु काल का समय 02:04 PM - 03:28 PM तक।

आज भगवान विष्णुजी की करें पूजा

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि हो चुकी है। आज गुरुवार है और इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन अगर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद विवाह और करियर संबंधी सारी बाधाएं खत्म होने लगती हैं। बता दें कि आज बहुत ही प्यारा संयोग भी बन रहा है। आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ-साथ हरषाना संयोग भी बन रहा है। साथ ही आज वज्र योग भी बन रहा है। इसी के साथ आज चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने के लिए तैयार है। बाकी नीचे जानें कि आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त कौन से हैं? साथ ही सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और चंद्रोदय से लेकर चंद्रास्त का समय जानें-

जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:19 ए एम से 06:10 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:45 ए एम से 07:02 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम

विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:11 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:06 पी एम से 06:32 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:09 पी एम से 07:26 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 13 से 01:01 ए एम, फरवरी 13

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 01:59 पी एम से 03:22 पी एम

यमगण्ड 07:02 ए एम से 08:25 ए एम

आडल योग 07:02 ए एम से 01:42 पी एम

विडाल योग 01:42 पी एम से 07:01 ए एम, फरवरी 13

गुलिक काल 09:49 ए एम से 11:12 ए एम

दुर्मुहूर्त 10:44 ए एम से 11:29 ए एम, 03:11 पी एम से 03:56 पी एम

वर्ज्य 10:32 पी एम से 12:18 ए एम, फरवरी 13

गण्ड मूल पूरे दिन भद्रा 07:02 ए एम से 12:22 पी एम

बाण अग्नि - 04:14 ए एम, फरवरी 13 तक

विंछुड़ो 07:02 ए एम से 01:42 पी एम

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय 07:02 ए एम

सूर्यास्त 06:09 पी एम

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय 04:04 ए एम, फरवरी 13

चन्द्रास्त 01:16 पी एम

पंचांग

तिथि दशमी - 12:22 पी एम तक

नक्षत्र ज्येष्ठा - 01:42 पी एम तक

हर्षण - 03:06 ए एम, फरवरी 13 तक

विष्टि - 12:22 पी एम तक

वार गुरुवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

शुभ - उत्तम 07:02 ए एम से 08:25 ए एम

चर - सामान्य 11:12 ए एम से 12:35 पी एम

लाभ - उन्नति 12:35 पी एम से 01:59 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 01:59 पी एम से 03:22 पी एम

शुभ - उत्तम 04:46 पी एम से 06:09 पी एमवार वेला

रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

अमृत - सर्वोत्तम 06:09 पी एम से 07:45 पी एम

चर - सामान्य 07:45 पी एम से 09:22 पी एम

लाभ - उन्नति 12:35 ए एम से 02:12 ए एम, फरवरी 13काल रात्रि

शुभ - उत्तम 03:48 ए एम से 05:25 ए एम, फरवरी 13

अमृत - सर्वोत्तम 05:25 ए एम से 07:01 ए एम, फरवरी 13

लेखक के बारे में

गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

