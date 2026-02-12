Aaj Ka Panchang 12 February 2026: आज है फाल्गुन माह की दशमी तिथि, जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 12 February 2026: हिन्दू पंचांग से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 12 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 12 फरवरी 2026 का पंचांग: फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत विश्वावसु 1947, माघ | दशमी तिथि 12:22 PM तक उपरांत एकादशी | नक्षत्र ज्येष्ठा 01:42 PM तक उपरांत मूल | हर्षण योग 03:05 AM तक। करण विष्टि 12:22 PM तक, बाद बव 01:27 AM तक, बाद बालव | राहु काल का समय 02:04 PM - 03:28 PM तक।
आज भगवान विष्णुजी की करें पूजा
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि हो चुकी है। आज गुरुवार है और इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन अगर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद विवाह और करियर संबंधी सारी बाधाएं खत्म होने लगती हैं। बता दें कि आज बहुत ही प्यारा संयोग भी बन रहा है। आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ-साथ हरषाना संयोग भी बन रहा है। साथ ही आज वज्र योग भी बन रहा है। इसी के साथ आज चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने के लिए तैयार है। बाकी नीचे जानें कि आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त कौन से हैं? साथ ही सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और चंद्रोदय से लेकर चंद्रास्त का समय जानें-
जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:19 ए एम से 06:10 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:45 ए एम से 07:02 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:11 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:06 पी एम से 06:32 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:09 पी एम से 07:26 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 13 से 01:01 ए एम, फरवरी 13
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 01:59 पी एम से 03:22 पी एम
यमगण्ड 07:02 ए एम से 08:25 ए एम
आडल योग 07:02 ए एम से 01:42 पी एम
विडाल योग 01:42 पी एम से 07:01 ए एम, फरवरी 13
गुलिक काल 09:49 ए एम से 11:12 ए एम
दुर्मुहूर्त 10:44 ए एम से 11:29 ए एम, 03:11 पी एम से 03:56 पी एम
वर्ज्य 10:32 पी एम से 12:18 ए एम, फरवरी 13
गण्ड मूल पूरे दिन भद्रा 07:02 ए एम से 12:22 पी एम
बाण अग्नि - 04:14 ए एम, फरवरी 13 तक
विंछुड़ो 07:02 ए एम से 01:42 पी एम
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 07:02 ए एम
सूर्यास्त 06:09 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 04:04 ए एम, फरवरी 13
चन्द्रास्त 01:16 पी एम
पंचांग
तिथि दशमी - 12:22 पी एम तक
नक्षत्र ज्येष्ठा - 01:42 पी एम तक
हर्षण - 03:06 ए एम, फरवरी 13 तक
विष्टि - 12:22 पी एम तक
वार गुरुवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
शुभ - उत्तम 07:02 ए एम से 08:25 ए एम
चर - सामान्य 11:12 ए एम से 12:35 पी एम
लाभ - उन्नति 12:35 पी एम से 01:59 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 01:59 पी एम से 03:22 पी एम
शुभ - उत्तम 04:46 पी एम से 06:09 पी एमवार वेला
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
अमृत - सर्वोत्तम 06:09 पी एम से 07:45 पी एम
चर - सामान्य 07:45 पी एम से 09:22 पी एम
लाभ - उन्नति 12:35 ए एम से 02:12 ए एम, फरवरी 13काल रात्रि
शुभ - उत्तम 03:48 ए एम से 05:25 ए एम, फरवरी 13
अमृत - सर्वोत्तम 05:25 ए एम से 07:01 ए एम, फरवरी 13
