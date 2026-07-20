मूलांक 9 अंकराशि 20 जुलाई, 9, 18, 27 बर्थडेट: मंगल का असर सक्रियता बढ़ाता है
Aaj ka Mulank 9 numerology: प्रेम संबंधों में पहल आपके पक्ष में जा सकती है, बस अपनी बात आदेश की तरह न रखें। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन हर बात को मुकाबला मान लेने से बचना बेहतर रहेगा।
पहला कदम तेज रखने से पहले एक बार दिशा जरूर देख लें। आपके भीतर हिम्मत और जोश भरपूर रहेगा, क्योंकि अंक 9 पर मंगल का असर स्वाभाविक रूप से सक्रियता बढ़ाता है। 20 जुलाई 2026 की ऊर्जा में मूलांक 2 नरमी और तालमेल ला रहा है, जबकि भाग्यांक 1 आपको पहल करने के मूड में रखेगा। यही मेल आपको चुनौती से पीछे हटने नहीं देगा। काम अटका हो तो आप उसे धक्का दे सकते हैं, पर बात करने का तरीका बहुत फर्क डालेगा। खासकर फोन पर बातचीत में जल्द निष्कर्ष पर पहुंचना उलझन बढ़ा सकता है।
मूलांक 9 लव अंकराशिफल
रिश्तों में आपका सीधा स्वभाव असरदार रहेगा, पर स्वर थोड़ा तेज हुआ तो सामने वाला बात का मतलब नहीं, तरीका पकड़ लेगा। साथी से किसी जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात हो सकती है। परिवार में भी आपसे साफ राय मांगी जा सकती है। मूलांक 2 का असर यही कहता है कि सख्ती से ज्यादा समझदारी काम देगी। अगर कोई बात फोन पर बिगड़ती लगे, तो तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ी देर बाद दोबारा बात करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 करियर अंकराशिफल
कामकाज में रफ्तार अच्छी रहेगी और जहां दूसरे लोग हिचकेंगे, वहां आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले सकते हैं। मंगल आपको संघर्ष से डरने नहीं देता, इसलिए कठिन टास्क, प्रेजेंटेशन, मीटिंग या लक्ष्य आधारित काम में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है। भाग्यांक 1 का प्रभाव नेतृत्व की भावना बढ़ाएगा। फिर भी ऑफिस में फोन पर हुई आधी अधूरी बात पर भरोसा करके काम आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। लिखित पुष्टि लेना समझदारी रहेगी। छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता वाले काम, टेस्ट तैयारी और रिवीजन में उपयोगी है। मेहनत का आउटपुट अच्छा मिल सकता है, यदि ऊर्जा को बिखरने न दें।
मूलांक 9 धन अंकराशिफल
पैसों के मामले में कमाई की तरफ सक्रियता दिख सकती है। रुका हुआ भुगतान याद दिलाने, किसी काम की फीस तय करने या अपने हिस्से की बात साफ रखने का समय बन सकता है। मंगल आपको सीधा रखता है, लेकिन लेनदेन में तेज लहजा नुकसान कर सकता है। किसी रकम, रेट या ट्रांसफर की बात फोन पर हो तो दोबारा मिलान कर लें। मूलांक 2 संकेत देता है कि सहयोग से लाभ बन सकता है। अकेले सब संभालने की जिद थोड़ी ढीली रखें।
मूलांक 9 हेल्थ अंकराशिफल
शरीर में ताकत रहेगी, पर ऊर्जा का बहाव असमान हो सकता है। एकदम तेज काम करने के बाद अचानक थकावट महसूस हो सकती है। कंधों, गर्दन या जबड़े में कसाव रहे तो उसे नजरअंदाज न करें। छोटे ब्रेक लेकर चाल धीमी करना फायदेमंद रहेगा। अगर किसी बात पर भीतर गर्मी चढ़े, तो ठंडा पानी धीरे पीना और दो मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: फोन पर सुनी बात को पूरा सच मानकर आगे न बढ़ें। बहस को जीत का मामला न बनाएं। आधे तथ्य पर कोई तेज प्रतिक्रिया देने से बचें।
आज की सलाह: जोश को दिशा दें, तभी मेहनत सही नतीजा देगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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