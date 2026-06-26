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मूलांक 9 अंकराशि 26 जून: आज पैसों के मामले में जोश में लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal 26 June 2026: आज जहां टकराव की स्थिति बने, वहां दो मिनट रूककर बात करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफिस में अटका हुआ काम आपकी पकड़ में आ सकता है। पढ़ें मूलांक 9 का आज का भविष्यफल।

मूलांक 9 अंकराशि 26 जून: आज पैसों के मामले में जोश में लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है

Today Numerology Number 9 Prediction: मंगल की तेज ऊर्जा आपके भीतर मुकाबले का भाव बढ़ा सकती है। जो बात कई दिनों से अटकी थी, उसे निपटाने का मन बनेगा। हिम्मत अच्छी रहेगी, पर उसी के साथ अधीरता भी सिर उठा सकती है। किसी की धीमी चाल, टालमटोल या आधी बात आपको जल्दी चुभ सकती है। ऐसे में अपनी बात साफ रखें, लेकिन ताप कम रखें। 26 जून 2026 का मूलांक 8 आपको नतीजा और जिम्मेदारी की तरफ खींचेगा, जबकि भाग्यांक 6 लोगों के साथ तालमेल मांगता है। इसलिए केवल एक्शन नहीं, सही तरीका भी जरूरी रहेगा। जहां टकराव बनता दिखे, वहां दो मिनट रुककर बात रखना आपके पक्ष को मजबूत करेगा।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपका इरादा साफ रहेगा, पर लहजा थोड़ा सख्त पड़ सकता है। परिवार की बातचीत में छोटी बात भी बहस का रूप ले सकती है, खासकर जब आपको लगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। मंगल आपको सीधा बोलना सिखाता है, लेकिन हर सच उसी समय कहना जरूरी नहीं होता। प्रेम संबंध में भी सामने वाला आपकी चिंता को दबाव समझ सकता है। बेहतर रहेगा कि पूछने से पहले सुनें। घर में किसी पुराने मुद्दे पर फैसला करना हो, तो आरोप के बजाय समाधान की बात करें। इससे दूरी घटेगी।

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शिक्षा और करियर

कामकाज में आप चुनौती लेने वाले मूड में रहेंगे। ऑफिस में रुका हुआ काम, मुश्किल क्लाइंट, सख्त टारगेट या प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति में आपकी पकड़ बन सकती है। मंगल एक्शन देता है, इसलिए पहल करने का साहस रहेगा। फिर भी जल्दी में भेजा गया मैसेज, अधूरी तैयारी वाली मीटिंग या तीखा जवाब आपकी मेहनत पर असर डाल सकता है। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी यही संकेत है। जो सवाल कठिन लग रहा था, उस पर सीधा बैठना फायदेमंद रहेगा। 26 जून का मूलांक 8 अनुशासन मांगता है और भाग्यांक 6 टीम या गाइड के साथ तालमेल। अकेले दम पर सब करने की जिद कम रखें। यहां देखें अपनी जन्मकुंडली

धन और वित्त

पैसों के मामले में जोश में लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है। किसी चीज को तुरंत लेने, बदलने या साबित करने के लिए खर्च करने का मन हो सकता है। यही जगह संभलने की है। अंक 9 का मंगल कई बार प्रतिक्रिया में कदम उठवाता है। रकम छोटी हो तब भी हिसाब देखकर चलें। लेनदेन में बात साफ रखें, खासकर जब सामने वाला अपना पक्ष भावुक तरीके से रखे। जरूरत और आवेश में फर्क समझना बेहतर रहेगा।

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स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर में गर्मी, सिर का दबाव या मांसपेशियों में खिंचाव जैसा असर महसूस हो सकता है। तेज चाल वाले दिन में पानी कम पीना और बिना रुके काम करना थकान बढ़ा सकता है। थोड़ी देर खुली हवा में चलना, चेहरा ठंडे पानी से धोना और दो बार गहरी सांसों का छोटा ब्रेक लेना राहत दे सकता है। अगर मन चिड़चिड़ा हो, तो प्रतिक्रिया देने से पहले जगह बदल लें।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: परिवार की बातचीत में पुरानी नाराजगी बीच में न लाएं। ऑफिस में त्वरित जवाब आपकी छवि पर असर डाल सकता है। केवल जोश में कोई खरीदारी तय न करें।

आज की सलाह: ताकत दिखाने से पहले अपनी दिशा साफ कर लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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