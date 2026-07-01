मूलांक 9 अंकराशि 1 जुलाई: आज छोटे खर्च भी पैदा कर सकते हैं चिढ़, लेन देन में साफ बात रखें
Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal 1 July 2026: आज मूलांक 9 वाले हर बात में अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो टकराव बन सकता है। कामकाज में आपकी रफ्तार अच्छी रहेगी। धन के मामले में फोकस जरूरी रहेगा। पढ़ें मूलांक 9 का भविष्यफल।
Today Numerology Number 9 Prediction 1 July 2026: मंगल आपकी चाल तेज करता है, इरादा साफ रखता है और काम को अटकने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि मन में इस समय साफ रहेगा कि क्या चाहिए और कैसे चाहिए। लेकिन उसी के साथ बोलने और मनवाने का तरीका थोड़ा सख्त हो सकता है। 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 पहल और नेतृत्व बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 9 आपके अपने अंक की आग को और तेज कर रहा है। ऐसे में ऊर्जा बहुत रहेगी, पर उसे सही दिशा देना जरूरी होगा। हर बात में अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो टकराव बन सकता है। काम, घर और लोगों के बीच फर्क समझकर प्रतिक्रिया दें। जहां कार्रवाई जरूरी है, वहां आगे बढ़ें। जहां समझ जरूरी है, वहां थोड़ा रुकें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी साफगोई काम आएगी, पर लहजा भारी पड़ा तो बात दिल पर लग सकती है। पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपकी नीयत नहीं, आपका तरीका पकड़ सकता है। इसलिए समझाने से पहले सुनना भी जरूरी रहेगा। मंगल आपको सीधा बनाता है, मगर हर सीधी बात सही समय पर ही असर करती है। अगर घर में किसी बात पर मतभेद हो, तो फैसला थोपने के बजाय दो विकल्प रखिए। इससे सामने वाला भी शामिल महसूस करेगा। पुराने मनमुटाव को खत्म करने की शुरुआत हो सकती है, अगर आप जीतने के बजाय सुलझाने पर ध्यान दें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी रफ्तार अच्छी रहेगी। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में जो चीज कई दिनों से टल रही थी, उसे पकड़कर आगे बढ़ाने का मन बनेगा। यह समय काम निकालने का है, पर टीम या सहकर्मी को पीछे छोड़कर नहीं। मूलांक 1 आपको कमान लेने की ताकत देता है, लेकिन भाग्यांक 9 कहता है कि सिर्फ आदेश नहीं, पूरा परिणाम भी देखना होगा। मीटिंग में अपनी बात मजबूत रखें, पर दूसरों के हिस्से का काम भी समझें। छात्रों के लिए संकेत है कि मुश्किल टॉपिक पर सीधे भिड़ने का साहस रहेगा। बस एक साथ बहुत कुछ उठाने के बजाय एक लक्ष्य पूरा करके आगे बढ़ें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में फोकस जरूरी रहेगा, क्योंकि छोटे खर्च भी चिढ़ पैदा कर सकते हैं। घर का कोई छोटा खर्च, जैसे रिपेयर, रसोई का सामान या अचानक जुड़ी जरूरत, अनुमान से थोड़ा ऊपर जा सकती है। ऐसे में प्रतिक्रिया में ज्यादा खर्च करके बात खत्म करने की सोच ठीक नहीं रहेगी। मंगल तुरंत हल चाहता है, पर हर हल महंगा होना जरूरी नहीं। रकम छोटी हो या बड़ी, पहले देखें क्या अभी लेना जरूरी है और क्या दो दिन रुक सकता है। लेन देन में साफ बात रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ताकत अच्छी रहेगी, इसलिए थकान से ज्यादा ओवरयूज की स्थिति बन सकती है। जल्दी जल्दी काम करते हुए हाथ, कंधे या कमर पर जोर पड़ सकता है। अगर भीतर चिढ़ जमा हो रही हो, तो दस मिनट तेज चाल से चलना या हल्का स्ट्रेच बेहतर रहेगा। मंगल की ऊर्जा को दबाने से बेचैनी बढ़ती है, उसे सही दिशा देना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अपनी बात मनवाने के चक्कर में लोगों को छोटा न दिखाएं। घर के छोटे खर्च पर तुनककर बड़ा फैसला न लें। आधी बात सुनकर सख्त जवाब देना उलझन बढ़ा सकता है।
आज की सलाह: ताकत को दिशा दीजिए, तभी काम भी बनेगा और रिश्ते भी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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