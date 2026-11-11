मूलांक 8 राशिफल 11 नवंबर:शनि अनुशासन और जिम्मेदारी से काम को वैल्यू दे रहे हैं, मेहनत पर भरोसा करें
Aaj ka ank jyotish mulank 8:निवेश संबंधी चर्चा में अपनी पसंद दूसरों पर न थोपें। फिलहाल जोर देकर हामी लेने का समय अनुकूल नहीं है।
कामकाज में अपना तरीका थोपने पर तालमेल बिगड़ने की आशंका है। हर बात अपनी शर्त पर आगे बढ़ाने से पेशेवर रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। 11 नवंबर 2026 को तारीख के मूलांक 2 से आपका संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 5 आपका मित्र है। इस मेल में बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन दबाव डालकर बात मनवाने का समय अनुकूल नहीं है। आपके स्वामी शनि अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़े हैं। इन्हीं गुणों को दूसरों से कठोर अपेक्षा रखने का आधार न बनाएं। मेहनत के बाद अपने तरीके पर भरोसा होना स्वाभाविक है। फिर भी साझा काम में दूसरे की सुविधा सुनें। किसी मुद्दे पर सहमति अटके तो उसे थोड़ी मोहलत दें।
रिश्तों में अपनी बात मनवाने की जिद बातचीत को बोझिल बना सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर किसी काम को अलग ढंग से करना चाहे तो उसकी वजह सुनें। शनि की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रवृत्ति उपयोगी है, लेकिन हर व्यवस्था खुद तय करना सामने वाले को दबाव लग सकता है। परिवार में साझा काम का तरीका तय करते समय सबकी राय पूछें। आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, फिर भी लहजा कठोर पड़ने की गुंजाइश है। अधूरी सहमति को अंतिम फैसला न मानें।
मूलांक 8 करियर राशिफल
ऑफिस में काम की डेडलाइन पास हो तो अपनी प्रक्रिया सब पर लागू करने का दबाव न बनाएं। इससे पेशेवर रिश्तों में तनाव आने की संभावना है। पहले तय करें कि काम कब और किस स्तर तक पूरा होना चाहिए। तरीका चुनने में सहकर्मियों को कुछ जगह दें। शनि का अनुशासन यहां स्पष्ट जिम्मेदारियों के रूप में उपयोगी रहेगा। नौकरी और करियर में आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान असहमति को व्यक्तिगत चुनौती न समझें। बिजनेस में अटकी शर्त जबरन मनवाना ठीक नहीं रहेगा। पढ़ाई में समूह कार्य हो तो साथियों की कार्यशैली भी सुनें।
मूलांक 8 धन राशिफल
पैसे से जुड़ी साझा बातों में अपनी शर्त पर अड़ना खिंचाव बढ़ा सकता है। आय या काम के भुगतान पर चर्चा हो तो रकम और जिम्मेदारी साफ रखें। खर्च के किसी प्रस्ताव पर मत अलग हों तो निर्णय के लिए दबाव न डालें। शनि की व्यवस्थित सोच अपनाकर लेनदेन की सहमत बातें लिख लें।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
हर काम अपने ढंग से कराने की कोशिश मन पर दबाव डाल सकती है। बहस के बाद उसी बात को बार बार सोच रहे हों तो चल रहे काम से छोटा विराम लें। अपनी जिम्मेदारी और दूसरों के हिस्से का काम अलग पहचानें। शनि का अनुशासन खुद से कठोरता बरतने का कारण न बने। दिनचर्या में थोड़ा लचीलापन रखें और थकान महसूस हो तो आराम की जगह बनाएं।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: डेडलाइन के दबाव में अपना तरीका न थोपें। अटकी सहमति को जबरन आगे न बढ़ाएं। असहमति को निजी चुनौती न बनाएं।
आज की सलाह: साझा काम में तरीका तय करने से पहले सबकी राय सुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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