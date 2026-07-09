मूलांक 7: आज केतु के प्रभाव के कारण टल सकता है आपका आर्थिक नुकसान, पढ़ें कैसा बीतेगा पूरा दिन?
Mulank 7 Today Prediction 9 July 2026: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। आज मूलांक 7 वालों के लिए अच्छा रहेगा कि किसी भी बाधा या रुकावट को अपना निजी अपमान नहीं मानना। पढ़ें आज का भविष्यफल।
Aaj ka ank rashifal 9 July 2026 mulank 7: रूटीन में हल्की गड़बड़ी भी आपको भीतर से परेशान कर सकती है, क्योंकि अंक 7 के लोग अपने तरीके से चलना पसंद करते हैं। केतु का असर आपको कम बोलकर ज्यादा समझने की ताकत देता है, लेकिन इसी कारण अजीब या उलझे स्वभाव के लोगों से तालमेल बैठाना मुश्किल लग सकता है। 9 जुलाई 2026 का मूलांक 9 माहौल को तेज करेगा, जबकि भाग्यांक 8 हर बात का वजन महसूस कराएगा। इसलिए छोटी देरी, बदला हुआ प्लान या किसी की अनोखी बात जरूरत से ज्यादा चुभ सकती है। बेहतर यही रहेगा कि हर रुकावट को निजी अपमान न मानें। पहले देखें, फिर प्रतिक्रिया दें। आपकी जांच पड़ताल वाली सोच सही दिशा दे सकती है।
प्रेम और रिश्ते
दिल की बात इस दिन सीधे शब्दों में कहना आसान नहीं लगेगा। केतु आपको भीतर खींचता है, इसलिए मन में दूरी बन सकती है, जबकि सामने वाला इसे बेरुखी समझ सकता है। अगर कोई अपना बार बार एक ही बात कर रहा हो, तो चिढ़ने के बजाय उसकी असली चिंता समझने की कोशिश करें। रिश्तों में इस समय बड़ी बहस से ज्यादा गलतफहमी का खतरा है। परिवार में भी किसी सदस्य का अलग अंदाज आपको खटक सकता है। थोड़ा नरम जवाब देना बेहतर रहेगा। हर बात का विश्लेषण जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ धैर्य से चलते हैं।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका मन शांति और साफ ढांचा चाहता है, लेकिन दिन वैसा नहीं चल सकता। ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में कोई व्यक्ति अलग तरीके से काम करता दिखे तो पहले आपको असुविधा होगी। केतु की प्रकृति गहराई से देखने की है, इसलिए जहां बाकी लोग सतह पर अटकेंगे, वहां आप गलती पकड़ सकते हैं। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा माहौल में अधीरता ला सकती है और भाग्यांक 8 जिम्मेदारी का दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में कम बोलकर सही बात रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई करने वालों को भी बीच बीच में विषय बदलने के बजाय एक कठिन हिस्से पर टिककर काम करना चाहिए।
धन और वित्त
पैसों के मामले में उलझन छोटी प्रक्रिया से भी बन सकती है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय दो बार जांच लें कि रकम, नाम और तरीका सही है या नहीं। कभी कभी जल्दी में गलत ऐप, गलत अकाउंट या डबल पेमेंट जैसी स्थिति बन जाती है। केतु छिपी हुई बात पकड़ता है, इसलिए आपका ध्यान बारीकी पर जाएगा तो नुकसान टल सकता है। मूलांक 9 जल्द निपटाने की भावना देगा, पर भाग्यांक 8 कहेगा कि हिसाब साफ होना ज्यादा जरूरी है। उधार या साझा खर्च की बात लिखित में साफ रखना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
नर्वस टेंशन का असर शरीर में बेचैनी, हथेलियों में पसीना या सांस की रफ्तार बढ़ने जैसा महसूस हो सकता है। जब मन ज्यादा भर जाए, तब दो मिनट तक धीमी गिनती के साथ सांस लें और बैठकर एक काम पूरा करें। केतु का स्वभाव भीतर ले जाता है, इसलिए थोड़ी शांति आपको जल्दी संभाल सकती है। चाय या कॉफी जरूरत से ज्यादा लेने से घबराहट बढ़ सकती है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अजीब स्वभाव वाले व्यक्ति से उलझकर बात न बढ़ाएं। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम दोबारा देखें। बदले हुए रूटीन पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दें।
आज की सलाह: पहले स्थिति समझें, फिर ही अपना अगला कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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