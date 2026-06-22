मूलांक 6 भविष्यफल 22 जून: आज कई छोटी बातें खींचेंगी आपका ध्यान, खर्च का फैसला ये देखकर न लें
Mulank 6 Today 22 June 2026 Future Prediction: आज अगर लव लाइफ में किसी सवाल का जवाब नहीं मिले, तो अपनी ओर से किसी भी तरह का अर्थ नहीं निकालें। कामकाज की व्यस्तता रह सकती है। पढ़ें आज मूलांक 6 का विस्तृत भविष्यफल।
Mulank 6 Today 22 June 2026, Number 6 Future Prediction: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। दिन की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज महसूस हो सकती है। एक साथ कई छोटी बातें आपका ध्यान खींचेंगी और इसी वजह से मन में हल्की टेंशन भी रह सकती है। अंक 6 के स्वामी शुक्र आपको आराम, सुंदरता और रिश्तों की तरफ ले जाते हैं, इसलिए शोर और अव्यवस्था आपको जल्दी थका सकती है। 22 जून 2026 का मूलांक 4 कहता है कि काम को क्रम से रखें, जबकि भाग्यांक 2 मन को नरम और संवेदनशील बना रहा है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले दो मिनट ठहरना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हर काम तुरंत निपटाने की जगह एक एक करके करें। थोड़ी धीमी चाल ही इस दिन की असली समझदारी है।
प्रेम और रिश्ते
दिल से जुड़ी बातों में आपका स्वभाव अपनापन दिखाने वाला है, लेकिन भीतर की घबराहट बोलचाल को उलझा सकती है। शुक्र का असर चाहता है कि रिश्तों में नरमी रहे, सलीका रहे और सामने वाले को महत्व मिले। अगर किसी बात का जवाब तुरंत न मिले तो मन अपनी तरफ से अर्थ न बना ले। घर में या पार्टनर के साथ छोटी बात को शांत स्वर में दोबारा पूछना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 2 का असर बताता है कि संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। इसलिए मीठे शब्द और साफ इरादा दोनों जरूरी हैं। थोड़ा ठहरकर की गई बात ज्यादा असर करेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में व्यस्तता रहेगी, पर सही नतीजा वही पाएगा जो अपनी चाल संभालकर चलेगा। ऑफिस में कोई जरूरी कागज, फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट या अपडेटेड डिटेल दोबारा जांच लेना बहुत काम आएगा। मूलांक 4 की ऊर्जा व्यवस्था, नियम और सटीकता मांगती है। अंक 6 होने के कारण आप चीजों को बेहतर ढंग से पेश करना जानते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, भीतर का डेटा भी सही होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। लिखित काम, प्रोजेक्ट या नोट्स में साफ-सफाई के साथ तथ्य मिलाना जरूरी रहेगा। बिजनेस में क्लाइंट से बात करते समय वादा उतना ही करें जितना आराम से निभा सकें।
धन और वित्त
शुक्र के कारण सुविधा और पसंद की चीजों पर मन जल्दी जा सकता है। ऐसे में खर्च का फैसला केवल मन देखकर न करें। किसी भुगतान, फीस, बिल या खरीद से पहले रकम और शर्तें एक बार फिर देख लें। दिन की 4 वाली ऊर्जा हिसाब साफ रखने को कह रही है। भाग्यांक 2 के कारण किसी अपने की बात मानकर खर्च करने का मन बन सकता है, पर पहले उपयोगिता समझें। छोटी गलती भी बाद में खटक सकती है। लिखित रिकॉर्ड आपके लिए राहत देगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव का असर गर्दन, कंधों और चेहरे की थकान में दिख सकता है। जब मन दौड़ने लगे, तब कुर्सी पर सीधा बैठकर पांच धीमी सांसें लें। फिर अगले एक घंटे का छोटा प्लान लिखें। शुक्र को संतुलन और सहजता पसंद है, इसलिए अपने आसपास की जगह थोड़ी सहेज लेना भी मन को ढील देगा। मीठा या चाय बार बार लेने के बजाय सादा पानी पास रखें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
सावधानी: बिना देखे किसी कागज पर सहमति न दें। मन की घबराहट को सच न मानें। केवल दिखावे के लिए खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा।
आज की सलाह: काम धीमे करें, पर हर जरूरी बात पक्की करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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