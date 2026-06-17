मूलांक 6 भविष्यफल 17 जून: आज कमाई की स्थिति में होगा सुधार, ऑफिस में काम हो सकता है नोटिस
Mulank 6 Today Future Prediction: आज मूलांक 6 वालों को अपने दिल की बात शेयर करने का मौका मिल सकता है। पार्टनर आपकी जिम्मेदारी को समझ सकता है। आज कोई छोटा सौदा बाद में परेशान कर सकता है। जानें मूलांक 6 वालों का कैसा रहेगा 17 जून का दिन।
Mulank 6 Today 17 June 2026, Number 6 Future Prediction: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। छोटी सी लापरवाही आपके अच्छे असर को हल्का कर सकती है, इसलिए सलीके के साथ चलें। अंक 6 के लोग शुक्र के असर से स्वभाव में नरमी, आकर्षण और लोगों को साथ लेकर चलने की खूबी रखते हैं। यही गुण इस दिन आपके काम आएंगे। आसपास का माहौल आपको अपनापन दे सकता है और आपके किए काम की सराहना भी मिल सकती है। इससे मन में ठहराव आएगा। 17 जून 2026 का मूलांक 8 इस बात पर जोर देता है कि चमक के साथ जिम्मेदारी भी दिखनी चाहिए। वहीं भाग्यांक 6 आपके पक्ष में रिश्ते, सुविधा और सहयोग का दरवाजा खोल रहा है। नए परिचय बन सकते हैं। उनसे बात करते समय विनम्रता के साथ अपनी बात साफ रखें।
प्रेम और रिश्ते
दिल की बात कहने का मौका बन सकता है, लेकिन उम्मीदों का बोझ सामने वाले पर न रखें। शुक्र आपको प्यार जताने का सहज तरीका देता है, इसलिए छोटी बातों में भी अपनापन दिखेगा। पार्टनर आपकी मेहनत या जिम्मेदारी को समझे, ऐसी संभावना है। परिवार में भी आपका नरम रवैया माहौल हल्का कर सकता है। अगर किसी अपने से कुछ दिनों से दूरी महसूस हो रही है, तो सीधी और मीठी बातचीत बेहतर रहेगी। केवल इशारों में बात करने से आधी बात अधूरी रह सकती है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका प्रस्तुतिकरण असर छोड़ेगा। ऑफिस में सलीके से किया गया काम नोटिस हो सकता है और किसी सीनियर या सहकर्मी से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुक्र का प्रभाव आपको लोगों से जुड़ने और माहौल को सहज बनाने में मदद देगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, खासकर बाजार या दुकान के काम से जुड़े हैं, तो ग्राहक से व्यवहार और माल की साफ जानकारी दोनों जरूरी रहेंगे। नए संपर्क आगे चलकर उपयोगी साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ग्रुप में पढ़ाई या किसी गाइड से बात लाभ दे सकती है। मूलांक 8 याद दिलाएगा कि तारीफ के साथ काम की गुणवत्ता भी बनी रहनी चाहिए।
धन और वित्त
पैसों के मामले में एक दिलचस्प संतुलन बनाना होगा। शुक्र सुविधा और पसंद की चीजों की ओर खींचता है, इसलिए सुंदर या उपयोगी चीज पर मन जा सकता है। वहीं भाग्यांक 6 घर, आराम और साझा जरूरतों पर ध्यान दिला सकता है। कमाई की स्थिति सामान्य से बेहतर महसूस हो सकती है, लेकिन केवल अच्छा मूड देखकर खरीदारी बढ़ाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी संपर्क से काम या ऑर्डर की बात बने, तो शर्तें साफ सुन लें। छोटी रकम की ढील बाद में खटक सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन अच्छा रहे तो भी शरीर को आराम की जरूरत रहती है। लगातार लोगों के बीच रहने से थकान दब जाती है और बाद में भारीपन महसूस हो सकता है। गर्दन, कंधों या पीठ में जकड़न हो तो बैठने का ढंग ठीक करें। थोड़ा सा स्ट्रेच और कुछ देर शांत बैठना राहत दे सकता है। मीठा या तला हुआ बार बार खाने का मन हो तो मात्रा संभालें। शुक्र सुविधा देता है, पर अधिक आराम सुस्ती भी बढ़ा सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
सावधानी: तारीफ सुनकर अधूरा काम पूरा मानकर न चलें। नए संपर्क पर तुरंत भरोसा न टिकाएं। पसंद की चीज देखकर बजट की सीमा न भूलें।
आज की सलाह: सलीके से काम दिखाइए, संबंध अपने आप मजबूत होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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