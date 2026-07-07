मूलांक 5 राशिफल 7 जुलाई: आज 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा दिन?
Aaj ka Mulank 5 ank rashifal 7 july 2026: आज मूलांक 5 वालों की ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपकी समझ अच्छी रहेगी। बुध ग्रह का प्रभाव रहेगा। जानें मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Aaj ka mulank 5 Prediction, Numerology Horoscope 7 July 2026: प्लान मन में साफ हो, फिर भी उसे दूसरों तक ठीक तरह पहुंचाना हर बार आसान नहीं होता। अंक 5 के लोगों के लिए यही बात आज खास रहेगी। बुध आपका स्वामी ग्रह है, इसलिए सोच तेज रहेगी, लेकिन शब्द चुनने में थोड़ी उलझन आ सकती है। 7 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर की पड़ताल बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 6 चाहता है कि काम मिलकर और सलीके से चले। ऐसे में केवल अपने दिमाग में बात रखने से फायदा कम होगा। जैसे घर के छोटे खर्च में अगर आप चुपचाप कुछ बदल दें और बाकी लोगों को न बताएं, तो बाद में हिसाब उलझ सकता है। वैसे ही काम की दिशा भी साफ बोलनी होगी। छोटी बातचीत बड़ा रास्ता खोल सकती है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी नीयत सही रहेगी, पर सामने वाले को आपकी पूरी बात समझने में वक्त लग सकता है। बुध का असर आपको तुरंत जवाब देने वाला बनाता है, लेकिन इस समय थोड़ा ठहरकर समझाना बेहतर रहेगा। अगर मन में कोई बड़ा इरादा, बदलाव या जिम्मेदारी चल रही है, तो उसे आधा अधूरा बताने के बजाय सरल शब्दों में रखें। प्रेम संबंध में खुली बातचीत दूरी कम कर सकती है। घर में भी किसी बात को अंदाजे पर न छोड़ें। नरमी के साथ कही गई साफ बात भरोसा बढ़ा सकती है।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपकी समझ अच्छी रहेगी, लेकिन असली परीक्षा अपने विजन को टीम या सहकर्मियों तक पहुंचाने की होगी। अंक 5 और बुध दोनों ही बातचीत, कागज, गणना और फैसले से जुड़े हैं, इसलिए लिखकर, पॉइंट बनाकर या छोटा नोट तैयार करके बात रखना उपयोगी रहेगा। 7 की ऊर्जा आपको भीतर से गहरी सोच देगी, पर 6 का असर कहता है कि अकेले सोचते रहना काफी नहीं है। स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी या चर्चा से बेहतर समझ बना सकते हैं। बिजनेस में आइडिया शेयर करने से कोई नया तरीका निकल सकता है। मीटिंग में कम शब्द, साफ बात और सही उदाहरण आपके पक्ष को मजबूत करेंगे।
धन और वित्त
पैसों के मामले में उलझन का कारण कमी नहीं, जानकारी का अधूरा आदान प्रदान बन सकता है। अगर किसी खर्च, भुगतान या काम से जुड़ी रकम पर एक से अधिक लोग जुड़े हैं, तो बात स्पष्ट रखें। बुध हिसाब का ग्रह है, इसलिए लिखित रिकॉर्ड रखना मदद करेगा। छोटा घरेलू खर्च, सब्सक्रिप्शन, बिल या ऑफिस से जुड़ी छोटी पेमेंट जैसी चीजें नजर से न छूटें। कोई आर्थिक फैसला दूसरों के अनुमान पर छोड़ने के बजाय रकम और वजह दोनों साफ कर लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग लगातार सक्रिय रहने से बेचैनी और हल्की चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में पांच मिनट कागज पर अपने काम लिखना राहत देगा। इससे मन का दबाव कम होगा। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। बातचीत से पहले दो गहरी सांस लेना भी फायदेमंद रहेगा। बुध का असर नसों और मानसिक फुर्ती से जुड़ता है, इसलिए बिखरे रूटीन के बजाय छोटे ठहराव बनाना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी देकर सहमति मानकर न चलें। घर या काम के छोटे खर्च बिना नोट किए न छोड़ें। मीटिंग में केवल इशारों में बात न रखें।
आज की सलाह: अपनी बात लिखकर रखें और फिर साफ शब्दों में कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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