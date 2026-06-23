मूलांक 5 अंकराशि 23 जून: आज लेन देन में बातों के भरोसे चलना ठीक नहीं, हो सकती है छोटी कमाई
Mulank 5 ank rashifal 23 june 2026: अगर आज आप अपने दिल की बात नरमी से कहेंगे, तो रिश्ते में गर्माहट बढ़ सकती है। पैसों से जुड़े मामलों में भाग्य के भरोसे नहीं रहें। पढ़ें आज मूलांक 5 का भविष्यफल।
Aaj ka mulank 5 23 June 2026 daily future prediction: किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 है। लोगों से जुड़ने का मन इस समय कुछ ज्यादा खुला रह सकता है। छोटी बातें भी दिलचस्प लगेंगी और आप इधर उधर की चर्चा में भी कोई काम की बात पकड़ सकते हैं। यही अंक 5 का स्वभाव है, क्योंकि बुध आपको बातचीत, समझ और तुरंत प्रतिक्रिया की ताकत देता है। 23 जून 2026 का मूलांक 5 इस चाल को और तेज कर रहा है, जबकि भाग्यांक 3 मिलनसार ढंग से बात रखने में मदद दे रहा है। इसलिए दिन की ऊर्जा हल्की, चलती फिरती और लोगों के बीच सक्रिय रह सकती है। पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार या रोज मिलने वाले लोग आपके मूड पर असर डालेंगे। बस हर बात में अपनी राय देना जरूरी नहीं। कुछ जगह सिर्फ सुनना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
दिल की बात कहने का तरीका नरम रहे तो रिश्तों में गर्माहट बढ़ सकती है। अगर किसी अपने से कई दिनों से बस काम की बात हो रही थी, तो अब हल्की और सहज बातचीत दूरी कम कर सकती है। प्रेम संबंध में मजाक और चुटीली बात माहौल हल्का करेगी, लेकिन ऐसी बात न कहें जो सामने वाले को हल्का समझने जैसी लगे। परिवार में कोई सदस्य अपने मन की छोटी चिंता साझा कर सकता है। तुरंत हल देने के बजाय पहले उसकी बात पूरी सुन लें। यही तरीका भरोसा बढ़ाएगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में नेटवर्किंग का फायदा दिख सकता है। ऑफिस की मीटिंग में आप सिर्फ अपनी बात रखने वाले नहीं, बल्कि दूसरों की बात जोड़कर सही निष्कर्ष निकालने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। बुध का असर आपको शब्द, डेटा, कागज और तर्क के काम में चुस्त रखेगा। भाग्यांक 3 प्रस्तुति और समझाने की कला को सहारा दे रहा है, इसलिए इंटरव्यू, क्लाइंट बातचीत, सेल्स, टीचिंग, मीडिया या बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। पढ़ाई करने वालों को ग्रुप डिस्कशन या किसी दोस्त को समझाकर पढ़ना ज्यादा याद रहेगा। ध्यान रखें, हल्की गपशप में समय इतना न निकल जाए कि जरूरी काम पीछे रह जाए।
धन और वित्त
लेन देन में बातों के भरोसे चलना ठीक नहीं होगा। बुध का संबंध हिसाब और कागज से है, इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, नोट करके चलना बेहतर रहेगा। किसी दोस्ताना माहौल में खर्च का बंटवारा, साझा पेमेंट या उधार की बात साफ रखें। भाग्यांक 3 के कारण खरीदारी में मन जल्दी बन सकता है, खासकर ऐसी चीजों पर जो दिखने में स्मार्ट लगें। बेहतर यही रहेगा कि उपयोगिता पहले देखें, आकर्षण बाद में। बिजनेस वालों को पुराने संपर्क से छोटी कमाई का रास्ता खुलता दिख सकता है।
स्वास्थ्य और कल्याण
बहुत लोगों से बात करने और लगातार सक्रिय रहने से नसों में हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है। ध्यान बंटा हुआ लगे तो पांच मिनट चुप बैठकर कागज पर अगला काम लिखें। इससे बुध की तेज ऊर्जा बिखरेगी नहीं। गला, कंधे और हाथों में थकान का असर भी महसूस हो सकता है, खासकर अगर फोन या लिखने का काम ज्यादा हो। गुनगुना पानी और थोड़ी देर खुली हवा राहत दे सकती है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
सावधानी: ऑफिस की हल्की चर्चा को निजी जानकारी तक न ले जाएं। आधी सुनी बात आगे बढ़ाने से छवि प्रभावित हो सकती है। साझा खर्च में मौखिक हिसाब पर न टिकें।
आज की सलाह: मिलनसार रहें, पर हर बात को काम की कसौटी पर परखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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