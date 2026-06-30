मूलांक 4 अंक राशिफल 30 जून: आज राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Aaj ka ank rashifal 30 June 2026 mulank 4 prediction: आज आप किसी अटके हुए काम को आगे बढ़ाने की पहल कर सकते हैं। राहु तकनीक और शॉर्टकट की तरफ खींच सकता है। पढ़ें मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Today Mulank 4 Prediction 30 June 2026: किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 है। हल्की सी चूक भी उलझन बढ़ा सकती है, इसलिए अधूरे कामों को फिर टालना ठीक नहीं रहेगा। अंक 4 और राहु का स्वभाव अलग ढंग से सोचने का है, पर कभी कभी यही सोच बातों को जरूरत से ज्यादा घुमा भी देती है। ऐसे में जो मामले लंबे समय से पीछे रखे थे, उन्हें एक एक करके सामने लाना बेहतर रहेगा। घर के छोटे काम, कागजी जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की व्यवस्था संभालने में पकड़ बनी रह सकती है। बीच दिन में 30 जून 2026 का मूलांक 3 बातचीत को खुला करेगा, जबकि भाग्यांक 1 आपको पहल करने का संकेत देगा। राहु तकनीक और शॉर्टकट की तरफ खींच सकता है, पर सीधा तरीका ज्यादा काम देगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में बात साफ करने का समय है, मगर अंदाजा लगाकर निष्कर्ष न बनाएं। परिवार की बातचीत में जैसे रसोई, खर्च या किसी जिम्मेदारी को लेकर छोटी बहस खिंच जाती है, वैसा ही कुछ माहौल बन सकता है। आप चाहें तो दो वाक्य कम बोलकर बात आसान कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में सामने वाले की चुप्पी को दूरी न मानें। राहु भ्रम बढ़ाता है, इसलिए जो सुनना है, सीधे सुन लें। मूलांक 3 का असर सही शब्द दिला सकता है। भाग्यांक 1 कहता है कि पहल आपकी तरफ से हो तो गांठ जल्दी ढीली पड़ सकती है। मेहनत के बाद भी लगातार मिल रही असफलता, यहां देखें अपना भविष्य
शिक्षा और करियर
कामकाज में लंबे समय से लंबित चीजें निपटाने की ठोस सोच बनेगी। राहु आपको नया तरीका, नया टूल या तेज रास्ता दिखा सकता है, और कई जगह यह उपयोगी भी रहेगा। फिर भी फाइल, मेल, डेटा या रिपोर्ट की आखिरी जांच अपने हाथ से करें। 30 जून 2026 की ऊर्जा में मूलांक 3 कम्युनिकेशन को मजबूत कर रहा है, इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट बात में साफ शब्द असर डालेंगे। भाग्यांक 1 यह बता रहा है कि किसी अटके काम को आगे बढ़ाने के लिए पहल आपको करनी पड़ सकती है। छात्रों के लिए भी बिखरे नोट्स, अधूरे असाइनमेंट और प्रैक्टिकल काम समेटने का अच्छा समय है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में पुराने हिसाब, बचे हुए भुगतान या छोटी छोटी देनदारियों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है, इसलिए बहुत चमकदार ऑफर या आधी जानकारी वाले सौदे से दूरी रखें। इस दिन व्यावहारिक खर्च जरूरी लग सकते हैं, खासकर घर या काम की व्यवस्था ठीक करने के लिए। मूलांक 3 की वजह से बातचीत से फंसा भुगतान खुल सकता है। भाग्यांक 1 संकेत देता है कि रकम मांगने या शर्त साफ करने में पहल करनी पड़ सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन एक साथ कई बातें पकड़ ले तो सिर भारी और ध्यान बंटा हुआ लग सकता है। राहु प्रधान दिनों में ऐसा होना सामान्य है। राहत के लिए अपने कामों की छोटी सूची कागज पर लिखें और पूरा होने पर निशान लगाएं। इससे भीतर की भागदौड़ कम होगी। आंखों पर दबाव महसूस हो तो ठंडे पानी के छींटे और कुछ मिनट का शांत विराम मदद दे सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर किसी बात का मतलब अपने मन से न बनाएं। घर की पुरानी बात को फिर मजाक में न टालें। चमकदार लाभ देखकर जरूरी कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: एक काम पूरा करें, फिर ही अगले मुद्दे पर बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र