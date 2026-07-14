मूलांक 4 ( 4, 13, 22 और 31 तारीख): कमाई का रास्ता मेहनत से जुड़ा रहेगा, राहु दिखाता है शॉर्टकट की राह
Mulank 4 Prediction 14 July 2026: आज मूलांक 4 वालों को रिश्तों में इस समय केवल भरोसा जताना काफी नहीं होगा, साथ में अपना समय और कोशिश भी दिखानी पड़ेगी। जानें कैसा बीतेगा दिन।
Aaj ka mulank 4 Ank rashifal 14 July 2026: मंजिल दिख रही है, पर वहां तक पहुंचने के लिए सीधी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंक का स्वामी राहु अक्सर शॉर्टकट, जल्दी नतीजा और अलग रास्ता दिखाता है, लेकिन इस बार असली फायदा उसी काम में है जिसमें आप पूरा मन लगाएं। 14 जुलाई 2026 का मूलांक 5 दिन को तेज, बदलता और बातों से भरा बना रहा है। बीच में नए आइडिया आएंगे, पर भाग्यांक 4 याद दिलाता है कि टिके रहना ही आपकी जीत का रास्ता है। किसी काम में देरी, दोबारा जांच या अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। इसे बोझ मानने के बजाय अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका समझें। जितना साफ काम करेंगे, उतना कम भ्रम रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय केवल भरोसा जताना काफी नहीं होगा, साथ में अपना समय और कोशिश भी दिखानी पड़ेगी। अगर साथी या घर का कोई सदस्य यह महसूस कर रहा है कि आप केवल काम में लगे हैं, तो छोटी सी स्पष्ट बात बहुत फर्क ला सकती है। राहु के असर से कभी कभी आप सामने वाले की प्रतिक्रिया का अंदाजा गलत लगा सकते हैं। इसलिए मन में कहानी बनाने के बजाय सीधे पूछ लें। जो रिश्ता आपके लिए जरूरी है, उसमें आधा ध्यान नहीं चलेगा। कम शब्द, साफ नीयत और निभाने वाला रवैया ज्यादा असर करेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन बिना पसीना बहाए नहीं। ऑफिस में कोई कठिन टास्क, पुराना लंबित काम या ऐसा काम सामने आ सकता है जिसे बाकी लोग टाल रहे हों। अगर आप दुकान, काउंटर, सप्लाई या बाजार के काम से जुड़े हैं, तो माल, हिसाब, रेट या ग्राहक की मांग को दोबारा मिलाना जरूरी रहेगा। मूलांक 5 से फोन, मैसेज और छोटी छोटी पूछताछ बढ़ सकती हैं, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि कागज, स्टॉक और क्रम न छूटे। छात्रों के लिए भी यही संकेत है। केवल पढ़ लेने से नहीं, लिखकर दोहराने से पकड़ बनेगी। मेहनत का असर धीरे दिखे, फिर भी रुकिए मत।
धन और वित्त
कमाई का रास्ता मेहनत से जुड़ा रहेगा। आसान लाभ का लालच बीच में ध्यान भटका सकता है, जो राहु का स्वभाव भी है। अगर किसी सौदे, ऑर्डर या भुगतान में ज्यादा फायदा बहुत जल्दी दिख रहा हो, तो उसकी शर्तें ध्यान से समझें। मेहनत के बदले मिलने वाला लाभ छोटा दिखे, फिर भी वह ज्यादा टिकाऊ हो सकता है। लेनदेन में हिसाब लिखित रखना बेहतर रहेगा। खासकर जब कई छोटे भुगतान एक साथ जुड़ रहे हों।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा थकान हाथ, कंधे और सिर पर महसूस हो सकती है। लंबे समय तक एक ही काम में झुके रहने से जकड़न बढ़ सकती है। हर दो तीन घंटे में दो मिनट उठकर चल लें। पानी पास रखें और काम की जगह को थोड़ा सधा हुआ रखें। राहु के कारण दिमाग एक साथ कई दिशाओं में भाग सकता है, इसलिए छोटा विराम आपकी गति बिगाड़ेगा नहीं, संभालेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: आधे काम पर पूरी उम्मीद न बांधें। जल्दी लाभ का वादा परखें। कागज या हिसाब दोबारा देखे बिना आगे न बढ़ें।
आज की सलाह: मेहनत पूरा दें, फिर नतीजे को शांत मन से देखें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान